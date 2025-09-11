Médica revela os benefícios da harmonização glútea de Bianca Andrade

A influencer Bianca Andrade, a Boca Rosa, fez harmonização glútea e a médica Dra. Fernanda Nichelle revela detalhes sobre o procedimento estético
A influenciadora digital e empresária Bianca Andrade, a Boca Rosa, surpreendeu ao contar que fez harmonização glútea. Nas redes sociais, a estrela mostrou o resultado do procedimento e deu o que falar. Com a repercussão do assunto, a médica Dra. Fernanda Nichelle, especialista em estética, contou detalhes sobre os benefícios da técnica, que é minimamente invasiva e se tornou uma tendência entre as famosas.
A harmonização glútea proporciona o ganho de firmeza, contorno e volume nas curvas. O procedimento é conhecido por não ser exagerado e preservar a harmoniza corporal do paciente.
“Hoje, um dos recursos mais procurados para valorização do contorno corporal é a harmonização glútea. Trata-se de uma técnica avançada que permite tratar, de forma segura e eficaz, questões como perda de volume, flacidez e celulite na região dos glúteos”, disse a doutora.
A médica contou que a harmonização glútea é feito por meio da a associação de substâncias como o ácido hialurônico e os bioestimuladores de colágeno. “O ácido hialurônico é um aliado importante no redesenho da área, conferindo volume com precisão e sem recorrer a métodos invasivos. Já os bioestimuladores atuam estimulando a produção de colágeno, o que se traduz em mais sustentação e definição ao longo das semanas”, revelou.
Por fim, a doutora explicou que os resultados não são definitivos, mas podem ser vistos logo depois da aplicação, principalmente na questão do volume corporal. Enquanto isso, a melhora na textura e firmeza da pele ocorre gradualmente, entre 30 e 90 dias.
“Por serem substâncias absorvíveis, os resultados não são permanentes e exigem sessões de manutenção. Ainda assim, a técnica vem ganhando cada vez mais adeptos por aliar ciência, estética e segurança em um tratamento minimamente invasivo, com excelente resposta clínica e altos índices de satisfação”, disse.
