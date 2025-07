Bianca Andrade e Fred Bruno comemoram o aniversário do filho com festão

Cris, filho de Bianca Andrade e Fred Bruno, ganhou uma festa com o tema 'pinguins' para comemorar seu aniversário de quatro anos

Nesta quarta-feira, 16, Bianca Andrade e Fred Bruno se reuniram para comemorar o aniversário do filho, Cris. O menino, que completou quatro anos nesta última terça-feira, 15, ganhou uma festa com o tema 'pinguins'.

Para celebrar mais um ano de vida, o pequeno pediu para os papais irem fantasiados como seus animais favoritos. A influenciadora digital e ex-BBB foi de gata, o ex-BBB e apresentador do Globo Esporte São Paulo foi como o personagem Scooby-Doo, já Cris roubou a cena ao surgir vestido de pinguim.

No feed do Instagram, Bianca postou uma foto com o herdeiro e Fred e celebrou o aniversário do menino. "4 anos do Gugudo da mãe dele e do Neneco do pai dele", escreveu a famosa na legenda da publicação.

No dia que Cris completou quatro anos, Bianca preparou um café da manhã com o tema da animação infantil Toy Story. Além disso, a influencer fez uma surpresa para o filho. Assim que saiu do quarto, Cris, encontrou bexigas coloridas, alguns brinquedos espalhados no corredor e um prato com biscoitos e algumas velas.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIANCA BOCA ROSA (@bianca)

Bianca Andrade mostra tema do aniversário de Cris - Foto: Instagram

Bianca Andrade fala sobre relação com o ex, Fred

Apesar de não serem mais um casal, Bianca Andrade e Fred Bruno possuem uma ótima relação de amizade. Pais do pequeno Cris, os dois realizaram uma viagem em família recentemente e levaram o herdeiro para conhecer os parques da Disney, nos Estados Unidos.

Provando que a maturidade faz parte do dia a dia do ex-casal, Bianca e Fred sempre estão juntos com o assunto é o filho. Em entrevista à 'Quem', a influenciadora digital e empresária comentou sobre a atual relação com o apresentador do 'Globo Esporte', da TV Globo.

"Da mesma maneira que a gente educa o Cris, a gente se educa como pai e mãe. Isso não quer dizer que é um mar de rosas, sempre muito feliz. Temos nossos arranca rabos, nossas desavenças. Tem coisa que ele fala que eu não concordo, mas, para além disso, tem muita cumplicidade e um objetivo em comum: nunca prejudicar o Cris com atrito nosso como pai e mãe, porque vai existir", disse ela. Saiba mais!

Leia também:Quem é o namorado de Bianca Andrade? Ex-BBB assumiu romance com ator