CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Influenciadores
  2. Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento
Influenciadores / Beleza

Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento

A influenciadora Maya Massafera preocupou seguidores ao mostrar pele irritada após procedimento estético: ‘Minha pele está em carne viva’

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 14/08/2025, às 20h59

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Maya Massafera
Maya Massafera - Foto: Reprodução / Instagram

A influenciadora Maya Massafera utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, para atualizar seus seguidores sobre o andamento de seus procedimentos estéticos. Em seus stories, ela mostra o rosto irritado após uma sessão de laser fracionado, um procedimento que visa rejuvenescer a pele.

Em seu perfil, a influenciadora contou que realizou uma sessão de laser no dia anterior, mostrou sua pele irritada e afirmou sentir dores. “Gente, ontem eu fiz outra sessão do laser, o CO2. Minha pele tá em carne viva. Que dor”, desabafou ela enquanto mostrava as etapas do tratamento.

Maya exibiu o lado do rosto que estava irritado e vermelho, além da presença de erupções, porém afirmou que já cuidou da pele. “Tá doendo hoje. Eu passei só uma pomadinha”, disse ela.

O procedimento estético é conhecido como “laser de CO2 fracionado”, um tratamento de rejuvenescimento da pele, que utiliza o laser de dióxido de carbono para cuidar de rugas, cicatrizes de acne, manchas e melhorar a textura da pele.

Maya Massafera chama a atenção ao realizar procedimento proibido no Brasil

Recentemente, a influenciadora Maya Massafera entrou em polêmicas ao relatar que realizou um procedimento para mudar a cor de seus olhos de forma permanente. O tal procedimento, ceratopigmentação a laser, é proibido no Brasil e por este motivo a influenciadora foi até Londres para realizá-lo.

A ceratopigmentação a laser é uma técnica cirúrgica que injeta pigmento na córnea para alterar a cor natural dos olhos permanentemente. Com a repercussão do caso, médicos alertam sobre os sérios riscos à saúde que o procedimento pode trazer.

Especialistas afirmam que a técnica pode causar inflamações crônicas, perda total ou parcial da visão, catarata, glaucoma e, no mínimo, atrapalhar na realização de exames oftalmológicos.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia permite a realização de cirurgias em casos de saúde. Devido à série de riscos e sequelas que procedimentos estéticos oculares podem causar, o procedimento é proibido em território nacional.

Leia também: Maya Massafera muda cor dos olhos e médico faz recomendações: 'Deve estar ciente que...'

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Procedimentos EstéticosMaya Massafera

Leia também

Pedido de filme

Cela Lopes - Foto: Reprodução / Instagram

Cela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema

Namoro

Danilo Santana e Margareth Serrão - Foto: Reprodução / Instagram

Danilo Santana, namorado da mãe de Virgínia, rebate críticas sobre idade

Emagrecimento

Mirela Janis - Foto: Reprodução / Instagram

Mirela Janis surpreende internautas ao mostrar resultado após perder 13 kg

Academia

Juliano Floss - Foto: Reprodução / Instagram

Juliano Floss exibe mudança radical em seu corpo e rotina intensa de treinos

Romance

Lucas Souza e Suzi Sassaki - Foto: Reprodução / Instagram

Saiba quem é a nova namorada de Lucas Souza, o ex de Jojo Todynho

Acidente

Stacey Tourout e Matthew Peter Yeomans - Foto: Reprodução / Instagram

Influenciadores morrem em acidente na estrada e mãe lamenta morte do casal

Últimas notícias

Juliana Arrais e Ricardo MacchiRicardo Macchi se emociona em podcast ao falar do câncer de sua esposa
Cela LopesCela Lopes assume namoro com CEO e recebe pedido de namoro de cinema
Julia Dalavia e Jaffar Bambirra no lançameno de Dias PerfeitosConfira os looks das celebridades na estreia de ‘Dias Perfeitos’
Ludmilla, Zuri e Brunna GonçalvesLudmilla se emociona com tema do mesversário da filha: 'Surpresa linda'
MC GuiMC Gui revela que recebia informações externas durante 'A Fazenda'
Maya MassaferaMaya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento
Bruno Gagliasso e Giovanna EwbankGiovanna Ewbank e Bruno Gagliasso desistem de lua de mel para fazer mudança
Elenco da Dança dos Famosos em festa no Rio de JaneiroElenco da Dança dos Famosos aproveita a madrugada carioca
Dita (Jeniffer Nascimento) e Clóvis (Dudu Azevedo)Êta Mundo Melhor!: Dita tem reação inesperada após pedido de Clóvis
Ana Hickmann estava no auge da carreira como modelo quando aceitou ingressar na TVAna Hickmann confessa: 'Foi a decisão mais louca que eu tive na vida'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade