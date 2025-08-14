Maya Massafera choca fãs ao aparecer após procedimento

A influenciadora Maya Massafera preocupou seguidores ao mostrar pele irritada após procedimento estético: ‘Minha pele está em carne viva’

A influenciadora Maya Massafera utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 14, para atualizar seus seguidores sobre o andamento de seus procedimentos estéticos. Em seus stories, ela mostra o rosto irritado após uma sessão de laser fracionado, um procedimento que visa rejuvenescer a pele.

Em seu perfil, a influenciadora contou que realizou uma sessão de laser no dia anterior, mostrou sua pele irritada e afirmou sentir dores. “Gente, ontem eu fiz outra sessão do laser, o CO2. Minha pele tá em carne viva. Que dor”, desabafou ela enquanto mostrava as etapas do tratamento.

Maya exibiu o lado do rosto que estava irritado e vermelho, além da presença de erupções, porém afirmou que já cuidou da pele. “Tá doendo hoje. Eu passei só uma pomadinha”, disse ela.

O procedimento estético é conhecido como “laser de CO2 fracionado”, um tratamento de rejuvenescimento da pele, que utiliza o laser de dióxido de carbono para cuidar de rugas, cicatrizes de acne, manchas e melhorar a textura da pele.

Maya Massafera chama a atenção ao realizar procedimento proibido no Brasil

Recentemente, a influenciadora Maya Massafera entrou em polêmicas ao relatar que realizou um procedimento para mudar a cor de seus olhos de forma permanente. O tal procedimento, ceratopigmentação a laser, é proibido no Brasil e por este motivo a influenciadora foi até Londres para realizá-lo.

A ceratopigmentação a laser é uma técnica cirúrgica que injeta pigmento na córnea para alterar a cor natural dos olhos permanentemente. Com a repercussão do caso, médicos alertam sobre os sérios riscos à saúde que o procedimento pode trazer.

Especialistas afirmam que a técnica pode causar inflamações crônicas, perda total ou parcial da visão, catarata, glaucoma e, no mínimo, atrapalhar na realização de exames oftalmológicos.

O Conselho Brasileiro de Oftalmologia permite a realização de cirurgias em casos de saúde. Devido à série de riscos e sequelas que procedimentos estéticos oculares podem causar, o procedimento é proibido em território nacional.

Leia também: Maya Massafera muda cor dos olhos e médico faz recomendações: 'Deve estar ciente que...'