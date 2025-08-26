CARAS Brasil
Luciana Gimenez choca ao exibir seu físico atual em fotos de biquíni na Grécia

Curtindo verão na Grécia, Luciana Gimenez choca ao mostrar suas curvas bem torneadas ao fazer fotos usando biquíni de oncinha

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 26/08/2025, às 11h00

Luciana Gimenez choca com novas fotos
Luciana Gimenez choca com novas fotos - Foto: Reprodução / Instagram

A apresentadora Luciana Gimenez chamou muita atenção nesta segunda-feira, 25, ao compartilhar fotos curtindo o verão na Grécia. Em sua rede social, a famosa postou os cliques na piscina e não passou despercebida ao exibir seu físico atual.

Usando um biquíni de oncinha, a comandante do Superpop, da RedeTV!, ostentou suas curvas bem torneadas e chocou os internautas. Mais uma vez, a musa esbanjou sua barriga reta e bem sarada, deixando a todos admirados com sua beleza.

"Grécia", escreveu ela na legenda. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Uma arraso", admiraram. "A mais linda", disseram outros.

Ainda recentemente, Luciana Gimenez estava no Japão com os dois filhos, Lucas Jagger e Lorenzo Gabriel. Durante sua passagem pelo país, ela aproveitou para mostrar várias curiosidades e surpreendeu ao andar de meias brancas nas ruas, transporte público, para mostrar a limpeza do local.

Cirurgia de Luciana Gimenez

Em março, a apresentadora Luciana Gimenez passou por uma cirurgia de emergência em um hospital de São Paulo. A estrela estava internada há alguns dias e precisou realizou uma correção de uma hérnia de disco cervical.

Nas redes sociais, Luciana Gimenez tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.  “Passando aqui rapidinho para tranquilizar vocês! Essa semana precisei passar por um procedimento cirúrgico de emergência mas está tudo certo e já estou me recuperando direitinho. Nessas horas sabemos o quanto somos amados, prestigiados e queridos. Estou recebendo muito carinho nesse momento! Acho que curti tanto o carnaval que agora tive que correr atrás do prejuízo, né?", disse ela.

Que completou: "Mas faz parte! Quem me acompanha sabe que eu sou uma pessoa muito mais do ‘after' do que do hospital, mas tem horas que precisamos olhar para nós mesmos e receber o tratamento devido! Estou na mão de uma ótima equipe médica! O importante é que logo mais estou de volta e cheia de energia! Vamos que vamos!", afirmou. 

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

