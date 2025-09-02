Lorena Maria revela sofrimento após cirurgias plásticas

Após realizar cirurgias plásticas, a influenciadora Lorena Maria desabafa sobre dificuldades que tem enfrentado: “Sofrendo Muito”

Após se tornar mãe de Rás, a influenciadora Lorena Maria decidiu investir na sua autoestima e realizou o “mommy makeover”, uma série de cirurgias plásticas que buscam reestruturar o corpo após a maternidade. Porém, nesta semana, a mãe de primeira viagem veio a público e desabafou sobre as dificuldades que tem enfrentado durante sua recuperação.

Na segunda, 1, Lorena utilizou suas redes sociais para compartilhar com seus seguidores suas maiores dificuldades no pós-operatório. “Estou sofrendo muito nesse pós cirúrgico. muito mesmo. Estou doida pra isso passar logo”, respondeu a influenciadora ao ser questionada pelos motivos de seu sumiço nas redes.

Mesmo tendo realizado a lipoaspiração HD e mastopexia com troca das próteses, há mais de um mês, Lorena reforçou que o momento parece “não chegar ao fim”. “Parece que não acaba nunca, mas vai passar. Amém! Tá babado por aqui negas, mas a mãe vai vir gostosona também”, declarou ela em seus stories.

A influenciadora também recebeu mensagens de seguidores que também passaram pelo pós-operatório. "Quem está operada, confiei no processo! eu estava muito mais inchada do que estou agora, chegava nem a mim olhar no espelho. Mas é normal porque o corpo recebeu um grande impacto/trauma”, ressaltou a mãe de Rás em seu perfil. “A gente fica horrível pro corpo se recuperar e depois vai ficando lindo”, finalizou Lorena.

A criadora de conteúdo recebeu comentários de apoio, após demonstrar seu sofrimento.”Vai passar, amore. Eu fiz também e foi horrível! Mas depois é só alegria. Muita força para você!”, respondeu uma fã.

MC Daniel e Lorena Maria

O cantor MC Daniel e a Influenciadora digital Lorena Maria, tiveram quase um ano de relacionamento e um filho juntos, o herdeiro Rás. Após a separação do casal em junho, o artista veio a público e expôs detalhes do fim do noivado.

“Então, foi uma decisão de ambas as partes, existe isso. Só que tem que pensar sempre no que vai falar, porque eu percebi que a galera quis pôr um vilão, quis pôr e pronto. Quiseram achar um vilão, mesmo que não tenha tido uma super briga, uma traição, nada”, revelou ele em entrevista à LeoDias TV.

“Teve um término de um relacionamento. Um relacionamento que é constituído por duas pessoas, que têm criações diferentes, cérebros diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, falas diferentes, que pode, em algum momento, não dar certo ou discordar. Isso é completamente comum”, completou o artista.

