A empresária Kris Jenner contou detalhes da decisão e disse que quer inspirar pessoas a cuidarem da própria imagem: "Isso é envelhecer com elegância"
Kris Jenner, capa da edição de setembro da Vogue Arábia, abriu o jogo sobre sua decisão de fazer um lifting facial aos 69 anos. A empresária contou que a escolha veio da vontade de buscar sua "melhor versão" e que enxerga o procedimento como uma forma de "envelhecer com elegância".
Durante a entrevista, Kris explicou que já havia passado por uma cirurgia semelhante há cerca de 15 anos, mas decidiu realizar o novo lifting para se sentir mais confiante. Ela destacou que o resultado a deixou satisfeita e refletiu sobre a importância de cuidar da própria autoestima.
“Para mim, isso é envelhecer com elegância. É a minha versão. Fiz um lifting facial há cerca de 15 anos, então era hora de uma repaginada. Decidi fazer esse lifting porque quero ser a melhor versão de mim mesma, e isso me deixa feliz”, afirmou Kris.
Para o procedimento, Kris contou com o Dr. Steven M. Levine, conhecido como "mestre do lifting facial". O tratamento custou cerca de US$ 45 mil (aproximadamente R$ 243 mil) e foi realizado em maio deste ano. Satisfeita com o resultado, ela refletiu sobre a importância de respeitar as próprias escolhas.
“Só porque você envelhece, não significa que você deva desistir de si mesmo. Se você se sente confortável consigo mesmo e quer envelhecer com elegância, ou seja, não quer fazer nada, então não faça nada. Mas, para mim, isso é envelhecer graciosamente”, reforçou.
Kris contou que recebeu apoio total das filhas durante o processo. “Claro que minha filha Kylie foi comigo, enquanto a Kim estava presente o tempo todo no FaceTime”, disse. A empresária também explicou por que decidiu falar abertamente sobre o procedimento.
“Decidi revelar alguns detalhes porque sinto que pode ser muito inspirador para pessoas que não estão se sentindo muito bem consigo mesmas. Tenho a convicção de que compartilhar essas coisas pode ser útil”, completou.
Leia também: 69 anos com rosto de 20? Dermatologista explica rejuvenescimento de Kris Jenner
