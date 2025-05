69 anos com rosto de 20? Dermatologista explica rejuvenescimento de Kris Jenner

A influenciadora e socialite Kris Jenner está cada dia mais jovem e a dermatologista Laís Rios explicou como ela deve ter chegado nesse resultado

No auge de seus 69 anos, Kris Jenner não para de impressionar por sua aparência rejuvenescida. Os anos passam e ela surge cada vez mais jovem do que em anos anteriores. Mas, afinal, como ela consegue esse feito? Será seguro fazer tantos procedimentos para se manter jovem?

Em conversa com a CARAS Brasil, a dermatologista Laís Rios esclareceu como a matriarca do clã Kardashians está cada dia mais rejuvenescida e se existe algum limite seguro para chegar aos resultados desejados.

É mesmo possível rejuvenescer tanto sem cirurgia?

A dermatologista já começa afirmando que qualquer pessoa pode conseguir uma aparência jovem somente com procedimentos, mas com algumas exceções:

"Atingir uma aparência significativamente rejuvenescida aos 69 anos apenas com procedimentos não cirúrgicos é possível até certo ponto. Porém, o que vai definir se sim é a qualidade da pele da paciente", explica.

Caso ocorra da pessoa já estar com um envelhecimento mais avançado e sem cuidados diários também é possível chegar a um resultado, mas recorrendo a cirurgias: "Se houver flacidez avançada, como excesso de pele no pescoço, pálpebras caídas ou bochechas muito flácidas, dificilmente esse problema poderá ser resolvido sem cirurgia."

"Agora, se a pessoa já tem boa genética e hábitos saudáveis - não fuma, usa protetor solar, se alimenta bem; mantém um plano contínuo com um dermatologista; ou se trata desde os 40 ou 50 anos, é possível rejuvenescer apenas com procedimentos não cirúrgicos", reafirma a dermato.

Até onde os procedimentos estéticos podem ir com segurança?

Ao falar sobre os limites desse tipo de procedimentos para rejuvenescer, a médica conta que profissionais sérios se asseguram de não passar do ponto para entregar um resultado mais natural:

"Sim, existe um limite seguro e estético para a combinação de técnicas no rosto e ultrapassá-lo pode resultar em um visual artificial, desproporcional ou até prejudicial à saúde da pele e dos tecidos", garante Rios.

A profissional ainda lista que, por algumas razões médicas e estéticas, existem fatores determinam os limites para que o procedimento não se torne artificial. São eles:

Capacidade de regeneração da pele

Volume total de preenchedores aplicados

Intervalo entre os procedimentos

Sinergia entre as técnicas

A dermatologista diz que ao passar desses limites os resultados podem ser negativos: "Os sinais de exagero perceptíveis são rosto sem expressão ou 'congelado', maçãs do rosto ou mandíbula com contornos duros e saltados, lábios desproporcionais para o rosto, sobrancelhas arqueadas de forma antinatural e assimetrias visíveis ou desproporção entre áreas do rosto."

Existe um plano de manutenção para esse tipo de resultado?

Para quem já iniciou ou pretende buscar procedimentos estéticos para rejuvenescer, a médica explica que um protocolo de manutenção precisa ser realizado para manter os resultados:

"Existe um protocolo ideal de manutenção para quem busca resultados duradouros, sutis e naturais, como o da Kris Jenner. E ele envolve mais do que apenas procedimentos: é uma estratégia de longo prazo que equilibra estética, prevenção e saúde da pele. Um protocolo ideal seria feito com base na manutenção constante e não exagerada dos procedimentos; nos resultados graduais e acumulativos e na integração personalização com base em idade, qualidade da pele e estilo de vida. Um skincare diário também é fundamental para manter os efeitos dos procedimentos", finaliza.

Quem é Kris Jenner?

Kris Jenner é uma influenciadora, socialite e empresária. Ela alcançou a fama mundial estrelando o reality show Keeping Up with the Kardashians (2007–2021) com sua família. Mãe de Kim Kardashian, Kylie Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner e Rob Kardashian.

