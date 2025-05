Julia Roberts usa azeite para cuidar da beleza. Saiba como é o truque

Estrela do cinema de Hollywood, a atriz Julia Roberts tem um truque de beleza que usa azeite como um cosmético

A atriz Julia Roberts, de 57 anos, contou que usa o azeite de oliva como um produto de beleza em sua rotina de cuidados. O item sai da cozinha dela e vai para o seu cantinho de beleza no dia a dia.

Em entrevista na revista Vogue Itália, a artista revelou que usa o azeite de oliva nos pés, unhas e cabelos. Ela faz uma mistura de azeite extravirgem com água morna e usa para massagear o corpo. Além disso, ela também tem o costume de passar azeite diretamente nos pés e protegê-los com meias para dormir com o produto.

Roberts também passa azeite de oliva nos cabelos e nas unhas. A intenção dela com o produto é conquistar a hidratação profunda.

O truque do azeite não é exclusivo de Julia Roberts. A atriz Emma Stone também usa o produto para hidratar o corpo, já que é alérgica a vários produtos de beleza.

Quem é o marido de Julia Roberts?

A atriz Julia Roberts é uma mulher apaixonada! Discreta com sua vida pessoal, ela surpreendeu ao compartilhar uma foto inédita com seu marido, Danny Moder, no Instagram. A artista usou a imagem para celebrar os 22 anos de casamento deles.

Na foto, os dois apareceram trocando um beijo apaixonado quando eram mais novos. Porém, ela preservou o rosto dele, já que ele não costuma ser visto ao lado dela e é muito discreto. Que tal relembrar a história de amor deles?

Julia Robert e Danny Moder se conheceram nos bastidores do The Mexican, de 2001. Na época, ele trabalhava como cinegrafista e ela era atriz da produção. Ele era casado com a maquiadora Vera Steimberg, e ela namorada com Benjamin Bratt. Nos meses seguintes, os dois se separaram e se reaproximaram. Eles se casaram em uma cerimônia secreta em 4 de julho de 2002. Juntos, eles tiveram três filhos, Henry, Hazel e Phinnaeus.

Desde que começaram o relacionamento, eles prezam pela privacidade. Tanto que ele não a acompanha nos eventos públicos para evitar a exposição de sua imagem e do casamento deles. Isso porque eles querem que os filhos cresçam da forma mais normal possível.