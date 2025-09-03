Jojo Todynho revela como é seu cabelo natural ao trocar o megahair

A cantora Jojo Todynho surge com o cabelo curto natural ao exibir vídeo de antes e depois do seu novo megahair

A cantora Jojo Todynho agitou as redes sociais ao revelar qual é o tamanho do seu cabelo natural. Nesta quarta-feira, 3, ela mostrou um vídeo no salão de beleza para trocar o megahair. Antes de colocar a nova extensão de fios, a estrela surgiu com os fios naturais à mostra.

Jojo revelou que seu cabelo natural está curtinho e possui a cor preta. Logo depois, ela colocou a extensão para ficar com os fios longos e em tom de castanho mais claro.

Nos comentários, os fãs elogiaram a estrela. “Linda demais”, disse um seguidor. “Maravilhosa”, comentou outro. “Nossa, o cabelo dela mesmo cresceu muito rápido”, disse mais um. “Ficou perfeita”, escreveu um fã.

Jojo Todynho mostra seu cabelo natural - Foto: Reprodução / Instagram

O emagrecimento de Jojo Todynho

A cantora Jojo Todynho celebrou os 2 anos de sua cirurgia bariátrica. Em um texto emocionante nas redes sociais, ela refletiu sobre as mudanças que passou desde o procedimento para mudar o seu corpo e sua vida. Inclusive, ela contou que já eliminou 85 kg do seu peso .

Na mensagem, ela falou sobre a importância da cirurgia em sua vida, as transformações que enfrentou e celebrou sua nova fase. "Jamais subestime a capacidade que o tempo tem de mudar a realidade, transformar sentimentos e apaziguar corações. Não sou quem fui ontem, muito menos quem serei amanhã. Este, quem sabe, seja o verdadeiro efeito borboleta — usado de forma positiva e sábia. Me sinto viva. Quem eu era há 2 anos já não me cabe mais! Mudei, mas não apenas no físico ou no exterior — mudei em essência. Sou um ser em constante (re)construção, vivendo essa vida intensa e aprendendo a cada dia", disse ela.

E completou: "Mesmo com as dificuldades e percalços, mesmo quando fraquejei, nunca desisti de mim e do que eu quero. Na minha vida, sigo dois lemas: “Se eu não fizer por mim, quem fará?!” e “Melhor reclamar por não ter dado certo do que se lamentar por não ter tentado”. E, sempre que penso que não aguento mais e quero chutar o balde, lembro de uma frase que uma pessoa muito especial me disse: “Filha, sou eu e você até o fim!” (Te amo, Renata). E assim sigo: lutando, correndo atrás dos meus sonhos, trilhando meu caminho… Cada dia mais feliz e grata pela mulher que sou e por aqueles que estão ao meu lado “segurando a minha mão”. Orgulhosa da minha força e coragem para continuar brilhando. Vivendo e celebrando o novo, porque “no presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais”. 85kg a menos".

Jojo ainda deu conselhos para os fãs. "Com muita luta e cirurgias… Me julgar é fácil, difícil é conseguir fazer metade da minha jornada. Quando você aprende que precisa assumir o trem que passa dentro de você, entende que não pode terceirizar o caos da sua vida — e é aí que transforma toda a sua história. O sucesso do que você busca vem. Foi a melhor escolha que fiz para o meu futuro, que está nas mãos do Senhor — Aquele que secou minhas lágrimas e amansou a minha fera… Fera essa que me salvou de ser sucumbida pela maldade à minha volta. São tantas camadas de tristeza, alegria, frustrações, dificuldades, amor e oportunidades únicas… que tenho feito um bom café duplo, capaz de me fazer sentir o sabor da vitória sem precisar de açúcar. Eu tenho muito orgulho do que fui, do que ainda sou e do que irei me transformar. Viva 2 anos de Bariátrica", finalizou.

