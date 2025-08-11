Jennifer Aniston comenta sobre polêmica envolvendo Brad Pitt e Angelina Jolie

20 anos após o divórcio, Jennifer Aniston reflete sobre polêmica de relacionamento com Brad Pitt e admite que o término afetou sua saúde mental

Nesta segunda-feira, 11, após 20 anos da separação de Jennifer Aniston e Brad Pitt, a atriz veio a público e fez um comentário sobre o “triângulo amoroso” que viveu no início dos anos 2000 envolvendo o ex e Angelina Jolie.

“Lembro bem da polêmica”, afirmou a atriz de Friends na revista americana Vanity Fair. "Era uma leitura tão saborosa para as pessoas. Se elas não tinham suas novelas, tinham os tabloides. Eles meio que te colocavam num pedestal e depois te derrubavam (...) Eu não tinha força emocional suficiente para não ser afetada. Somos seres humanos, mesmo que algumas pessoas não queiram acreditar nisso. Elas pensam: ‘Você se inscreveu para isso, então aguente’. Mas nós realmente não nos inscrevemos para isso", contou ela.

"Naquela época, o jornalismo parecia mais um tipo de esporte. E claro que todos nós temos um pouco de transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) por causa disso, e é por isso que essas situações ainda me assustam... Como vão interpretar mal minhas palavras ou tirar algo de contexto? Hoje em dia, basta uma frase", comentou Jennifer ao abordar as manchetes da época que se sentiu atacada.

A atriz ainda contou que o fim do relacionamento e o fato de ter se tornado pauta na época, mexeu com sua saúde mental. “Eu pensava, levante-se, sacuda a poeira e siga em frente garota. (...) É uma pena que tenha acontecido, mas aconteceu. E, nossa, eu levei para o lado pessoal”, disse ela.

Relembre o caso

Jennifer Aniston e Brad Pitt tiveram sete anos de história juntos, em que cinco destes foram casados entre 2000 e 2005. Pouco tempo após o casal se separar, surgiram rumores de traição, já que Brad Pitt teria iniciado um relacionamento com Angelina Jolie durante as gravações de Sr. & Sra. Smith, enquanto ainda era casado.

No mesmo ano em que se separou de Jennifer, Brad Pitt assumiu publicamente um relacionamento com Angelina Jolie. Meses depois, o novo casal de Hollywood protagonizou um ensaio de fotos chamado “Domestic Bliss”, para a revista W, em que posaram como uma família.

Em 2005, Jennifer criticou o ex-marido e sua nova esposa sobre o ensaio fotográfico. “Faltava um chip de sensibilidade ali”, disse ela a Vanity Fair no mesmo ano.

