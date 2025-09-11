Gracyanne Barbosa revela qual é o seu peso atual e quanto emagreceu no último mês

Gracyanne Barbosa sobe na balança para registrar quantos quilos já emagreceu desde o início do quadro Dança dos Famosos

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao revelar qual é o seu peso atual. Inclusive, ela contou que já emagreceu alguns quilos desde que começou a sua participação no quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck.

Gracyanne contou que está emagrecendo desde o início da atração há mais de um mês e já vê o resultado na balança. Ela começou o programa com 86 kg e já emagreceu 11 kg, sendo que, atualmente, ela pesa 75 kg.

"Gente, [vou mostrar] só o pé porque estou sem roupa. Olha isso aqui, eu perdi 11 kg. Entrei no Dança com 86,6 kg. Agora: 75,150 kg. Estou me sentindo realmente bem mais leve pra dançar", disse ela nas redes sociais.

No início da competição, Gracyanne disse que queria emagrecer no início da Dança dos Famosos porque não queria ser muito pesada para dançar com seu professor, já que ela queria fazer as acrobacias e não queria que ele sofresse para carregá-la.

Romance ruim

A musa fitness Gracyanne Barbosa surpreendeu ao contar que viveu um affair com um ator nos últimos tempos. Solteira desde que se separou do cantor Belo, ela tentou engatar um romance com um artista, mas o romance não deu certo. Tanto que ela se recusa a revelar o nome do envolvido.

Gracyanne contou que os dois já se conheciam e se encontraram, mas o affair não seguiu adiante. "Se a gente tivesse juntos, quem sabe [falaria]. Mas foi um fim de affair ruim, porque eu sei que magoei essa pessoa por ter sido extremamente honesta. Não teria como falar o nome, já que não ficamos amigos. O ser humano tem um pouco de ego e talvez tenha ferido o dele. Não me arrependo, porque se não for pra me entregar completamente, melhor não estar", disse ela ao Portal Leo Dias.

Porém, a musa fitness garantiu que prefere ficar sozinha no momento. "Mas eu achei que não estava preparada e achei injusto com essa pessoa entrar em uma relação sem que eu estivesse 100% ali. A gente tem que ter empatia também com a outra pessoa. E não estar ali só para não ficar sozinha, então eu falei: não é o momento. Então agora eu prefiro ficar sozinha", declarou.

