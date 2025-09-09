CARAS Brasil
  Beleza
  Graciele Lacerda mostra sua barriga 8 meses após o parto: 'Sem procedimentos'
Beleza / Mudança!

Graciele Lacerda mostra sua barriga 8 meses após o parto: 'Sem procedimentos'

Após 8 meses do nascimento da filha, Graciele Lacerda mostra como está seu abdômen; influencer perdeu mais de 20 kg sem plásticas ou medicamentos

Nataly Paschoal
por Nataly Paschoal
[email protected]

Publicado em 09/09/2025, às 08h56

Graciele Lacerda mostra sua barriga atual
Graciele Lacerda mostra sua barriga atual - Foto: Reprodução / Instagram

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, mostrou como está sua barriga após oito meses do nascimento da filha deles, a pequena Clara Lacerda Camargo. Nesta segunda-feira, 08, a influenciadora digital compartilhou em seus stories a mudança que teve em seu corpo e impressionou.

Adotando uma nova estratégia em sua alimentação, a empresária do ramo da saúde exibiu o resultado que teve recentemente. Após perder mais de 20 kg, ela mostrou que eliminou mais peso a ponto de estar com as roupas mais largas.

"Sem procedimentos estéticos, sem medicamentos. Somente com alimetação",esclareceu sobre não ter feito cirurgias ou qualquer outra intervenção para perder gordura na região do abdômen.

Veja o antes e depois da barriga de Graciele Lacerda:

Graciele Lacerda mostra como está sua barriga

Graciele Lacerda mostra como está sua barriga - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda mostra como está sua barriga - Foto: Reprodução/Instagram
Graciele Lacerda mostra como está sua barriga - Foto: Reprodução/Instagram
Graciele Lacerda mostra como está sua barriga - Foto: Reprodução/Instagram
Graciele Lacerda mostra como está sua barriga - Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda já tinha perdido cerca de 11 kg

Após mais de um mês da chegada de Clara, Graciele Lacerda já tinha perdido 11 kg seguindo uma alimentação saudável e respeitando seu momento. Segundo Mariana Laperrière, nutricionista da famosa, o emagrecimento é um processo individual, dependendo de vários fatores como hormônios, atividade física, sono e alimentação.

A nutricionista ainda contou que o foco principal da paciente no momento não é voltar ao peso de antes da gravidez. "A recuperação ocorre de forma gradual e progressiva e já está super evoluída principalmente para Graciele que tem 44 anos. Em um mês ela lá já perdeu 11kg. O foco agora cuidar dela e da Clara além de curtir esse momento único, que passa muito rápido e que foi muito aguardado. Com a continuidade da amamentação e mantendo uma alimentação equilibrada, ela naturalmente atingirá o peso que tinha antes da gestação", falou. Saiba mais da dieta de Graciele Lacerda aqui!

Nataly Paschoal

Nataly Paschoal é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, ela já passou por sites como Todateen, Sportlife e espnW. Escreve sobre celebridades, TV, reality show e novelas.

