Gabz passa a tesoura no cabelo e exibe os fios curtinhos

Protagonista da próxima novela das 7 da Globo, a atriz Gabz fez uma mudança radical no cabelo e exibiu o resultado: ‘Não é lace!’

A atriz Gabz está com novo visual! Nesta semana, ela revelou que fez um corte radical em seu cabelo para seu novo trabalho na TV. A estrela deu adeus para o cabelo comprido e aderiu ao corte bem curtinho.

A artista exibiu as fotos do resultado da mudança nas redes sociais e confirmou que realmente passou a tesoura nos fios. “Não é lace, isso não é um teste! Eduarda vem aí”, disse ela.

Em entrevista na Glamour, a atriz contou que adorou se ver com o cabelo curto. “Estou me sentindo superpoderosa, maravilhosa. Nunca tive cabelo curto, já usei várias laces, mas agora estou sentindo o meu couro cabeludo, estou sentindo o vento na cabeça”, declarou.

Vale lembrar que Eduarda é a nova personagem de Gabz, que será a protagonista da próxima novela das 7 da Globo, chamada Coração Acelerado. A trama será ambientada na região de Goiânia e terá uma temática sertaneja.

O namoro de Gabz e Jaffar Bambirra

Estrelas da novela Mania de Você (Globo), Jaffar Bambirra (27) e Gabz (26) vivem uma história de amor que nasceu nos sets de gravação. Curtindo as férias na Ilha de CARAS by Gav Resorts, os dois revelaram que a relação nasceu após um empurrãozinho de dois atores conhecidos.

Em entrevista à Revista CARAS, Jaffar Bambirra e Gabz contam que já se conheciam há alguns anos. A primeira vez que o artista viu a atriz foi em 2019, enquanto gravava a novela O Sétimo Guardião, nos Estúdios Globo. Na época, ela estava no elenco de Malhação: Toda Forma de Amar. Então, o ator não perdeu tempo, a seguiu no Instagram e curtiu uma foto —mas não teve sucesso na investida.

"Eu não vi, ele curtiu uma foto minha num programa que tinha um monte de gente curtindo, a notificação não apareceu", justifica a atriz. Só em 2024 esse interesse ficou claro e foi mútuo. E Agatha Moreira (33) e Rodrigo Simas (33) podem até ser considerados os padrinhos dessa união.

"A gente estava gravando a novela em Angra dos Reis, era Dia dos Namorados, eles iam fazer um passeio de barco e nos chamaram. A gente estava meio de vela ali", recorda a atriz, que começou a se interessar pelo agora namorado durante as trocas que tiveram nessa viagem. "É engraçado porque todo mundo já estava meio que pensando que estávamos ficando no barco, só que a gente não ficou lá. Ficamos alguns minutos depois do barco [risos]."

Essa foi a primeira vez que Gabz se envolveu com um colega de trabalho e já lhe rendeu constrangimento. "Fui para o quarto dele no hotel. Quando voltei para o meu quarto, a chave não estava funcionando. Já era de manhã e eu não ia gravar. Aí, encontrei a equipe inteira que iria gravar e eles perguntaram o que fazia ali tão cedo. E eu: 'Ai, gente, me deixa'", diverte-se.

Depois desse episódio, eles nunca mais se desgrudaram. "Não deixamos de nos falar mais, continuou ficando. Ela foi pra São Paulo e fui junto. Tanto é que, quando a gente assumiu o namoro pra galera, todo mundo falou que achava que a gente já estava namorando", completa Jaffar.

