  Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que fez cirurgia 'escondida' e teve complicações: 'Deu errado'
Beleza / Desabafo

Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que fez cirurgia 'escondida' e teve complicações: 'Deu errado'

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Veja!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 21/08/2025, às 08h17

Ex-BBB Gizelly Bicalho
Ex-BBB Gizelly Bicalho - Foto: Reprodução/Instagram

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, para fazer um desabafo sobre sua saúde. No vídeo compartilhado, ela contou que fez uma lipoaspiração "escondida" do público e que enfrentou complicações após a cirurgia. 

"Eu fiz uma 'lipo' escondida de vocês, não porque eu sou falsa, mas eu fiquei com medo do que vocês iam falar", iniciou ela no desabafo. Na sequência, revelou que, após deixar o reality show da Globo, engordou 10 kg e, naquela época, sentia que tudo o que representava se resumia apenas ao corpo.

"As pessoas não perguntavam como eu estava, mas o que tinha acontecido comigo, e eu também comecei a me perguntar: 'O que aconteceu com meu corpo?' Eu me perdi, me olhava no espelho e só enxergava um corpo que a internet odiava, e eu também", desabafou.

Em seguida, deu detalhes do que aconteceu. "Então eu fui lá e fiz uma cirurgia escondida. Por medo do hate e com vergonha do hate. E sabe o que é pior? Deu tudo errado nessa cirurgia. Meu peito ficou aberto por oito meses, eu engordei mais um 5, 6 kg, eu não podia fazer atividade física. Claro que eu sofri em silêncio porque se eu contasse para vocês ia ser mais julgamento e mais hate."

Por fim, desabafou: "Hoje eu sei que eu não devo nada a ninguém, nem um corpo perfeito e nem uma justificativa, mas tem uma coisa que eu devo a mim mesma: parar de me machucar para tentar caber na expectativa dos outros. A cirurgia não me curou, mas talvez esse vídeo aqui cure alguém".

Veja o vídeo de Gizelly Bicalho completo:

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Gizelly Bicalho
Gizelly Bicalho Gizelly Bicalho  

