A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, para fazer um desabafo sobre sua saúde. Veja!
A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 20, para fazer um desabafo sobre sua saúde. No vídeo compartilhado, ela contou que fez uma lipoaspiração "escondida" do público e que enfrentou complicações após a cirurgia.
"Eu fiz uma 'lipo' escondida de vocês, não porque eu sou falsa, mas eu fiquei com medo do que vocês iam falar", iniciou ela no desabafo. Na sequência, revelou que, após deixar o reality show da Globo, engordou 10 kg e, naquela época, sentia que tudo o que representava se resumia apenas ao corpo.
"As pessoas não perguntavam como eu estava, mas o que tinha acontecido comigo, e eu também comecei a me perguntar: 'O que aconteceu com meu corpo?' Eu me perdi, me olhava no espelho e só enxergava um corpo que a internet odiava, e eu também", desabafou.
Em seguida, deu detalhes do que aconteceu. "Então eu fui lá e fiz uma cirurgia escondida. Por medo do hate e com vergonha do hate. E sabe o que é pior? Deu tudo errado nessa cirurgia. Meu peito ficou aberto por oito meses, eu engordei mais um 5, 6 kg, eu não podia fazer atividade física. Claro que eu sofri em silêncio porque se eu contasse para vocês ia ser mais julgamento e mais hate."
Por fim, desabafou: "Hoje eu sei que eu não devo nada a ninguém, nem um corpo perfeito e nem uma justificativa, mas tem uma coisa que eu devo a mim mesma: parar de me machucar para tentar caber na expectativa dos outros. A cirurgia não me curou, mas talvez esse vídeo aqui cure alguém".
Leia também: Gizelly Bicalho x Larissa Tomásia: Saiba se é possível construir corpo apenas com dieta e treino
Ver essa foto no Instagram
|Bia Miranda revela acordo com vítima de acidente em SP: 'Escolheu'
|Ator de Fina Estampa mudou de profissão e sumiu das telinhas há 11 anos
|Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que fez cirurgia 'escondida' e teve complicações: 'Deu errado'
|Carlinhos de Jesus fala sobre o diagnóstico que o levou a usar cadeira de rodas
|Ticiane Pinheiro relembra situação inusitada ao vivo na Record: 'Comi até arroz de pequi com eles'
|Fabiula Nascimento celebra protagonismo aos 47 anos: 'O etarismo é muito babaca'
|Em meio aos boatos envolvendo Zé Felipe, Poliana Rocha faz reflexão: 'Ignorar'
|Graciele Lacerda exibe lembrancinha do batizado da filha com Zezé Di Camargo: 'Fiquei perplexa'
|Autor descreve novela como pior experiência de sua vida; descubra qual
|Ex-marido de Preta Gil, Otávio Müller presta homenagem 1 mês após a morte da cantora