Em mansão na Espanha, Virginia se exibe de biquíni branco

Após ser flagrada em iate de luxo com o jogador Vini Jr., Virginia se exibe de biquíni branco em mansão na Espanha; veja as fotos
A influenciadora digital Virginia Fonseca compartilhou novas fotos de sua viagem pela Espanha. Nesta quinta-feira, 04, já se despedindo do local, após curtir alguns dias com os amigos por lá, a famosa surgiu se exibindo em uma mansão e dizendo que estava finalizando sua estadia por lá.
Nitidamente mais musculosa, a empresária posou usando um biquíni branco e impressionou mais uma vez ao exibir seu físico atual. Com o look de banho bem pequeno, a loira ostentou suas curvas saradas.
"Cabou milho, cabou pipoca, hora de dar tchau", escreveu a influencer na legenda. Nos comentários, os internautas encheram a apresentadora do SBT de elogios. "O corpão de milhões", admiraram. "Muito gata", falaram outros.
Ainda nesta quarta-feira, 03, Virginia Fonseca foi flagrada saindo de um iate de luxo com o jogador de futebol Vini Jr. O momento repercutiu nas redes sociais e Poliana Rocha curtiu uma publicação de uma página de fofocas sobre o suposto casal. A curtida da mãe de Zé Felipe deu o que falar.
A influenciadora digital Virginia Fonseca aproveitou o início do mês de setembro para fazer uma eurotrip só com os amigos. Ela deixou seus 3 filhos sob os cuidados das avós em Goiânia, Goiás, e embarcou rumo a Madrid, na Espanha, com alguns amigos fiéis em um jatinho particular luxuoso.
Virginia viajou na companhia de Hebert Gomes, Rafa Uccmann, Nikolas Miguel, Duda Freire e Lucas Guedez. Saiba quem é quem na viagem:
Hebert Gomes é o braço direito de Virginia. Os dois são amigos há muitos anos e ele trabalha como assessor dela. Ele a acompanha em compromissos profissionais e até já morou na mansão dela antes de comprar seu próprio apartamento. Inclusive, ele é padrinho de José Leonardo, filho caçula dela.
Rafa Uccmann é influenciadora digital, com mais de 11 milhões de seguidores. Ela costuma compartilhar conteúdo sobre sua rotina e viagens. Ela é amiga de Virginia há alguns anos e sempre participar de momentos de celebração ao lado da influencer.
Nikolas Miguel é o cabeleireiro de Virginia. Ele cuida dos fios da estrela durante viagens e momentos especiais. Tanto que, na viagem, ele é o responsável por deixá-la impecável para os passeios e jantares especiais.
Duda Freire também é influenciadora digital e é muito próxima de Virginia desde que ela se separou de Zé Felipe. As duas já foram vistas juntas em várias situações nos últimos meses. Tanto que a proximidade delas chegou a levantar suspeitas de um suposto affair, mas nada foi concretizado.
Por fim, Lucas Guedez também é influenciador digital e é um grande amigo de Virginia. Ele trabalha com ela no programa Sabadou, do SBT, e é um dos tios favoritos dos filhos da amiga. Sempre que está na mansão dela, ele está rodeado pelas crianças para brincar com elas e se divertir.
