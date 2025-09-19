Com menos de uma semana para seu casamento, ex-BBB exibe novo sorriso

Gustavo Marsengo, ex-participante do BBB 22, renova o sorriso faltando poucos dias para seu casamento; Confira o resultado!

O ex-BBB Gustavo Marsengo decidiu renovar seu sorriso poucos dias antes de sua cerimônia de casamento. Ele se casa na próxima quarta-feira, 24, com Laís Caldas, ex-participante da mesma edição do reality. O bacharel em direito revelou a mudança aos seus seguidores na última quinta-feira, 18.

O espaço que existia entre os dentes superiores do famoso, agora não está mais lá. “Sei que sempre falei que nunca usaria faceta nos dentes, mas fiquem tranquilos que não vou colocar aquela lente de contato nos dentes”, revelou o noivo de Laís Caldas.

“Sei que muita gente vai dizer que gostava e que vai sentir saudades. E minha resposta é: abra um espaço, bem no meio dos seus dentes, e seja feliz”, brincou o influenciador com os fãs que achavam o sorriso anterior um charme.

Ele ainda relembrou que não colocou lente nos dentes, algo que anteriormente disse que nunca faria. “Ahhhh e só pra deixar claro que não coloquei lentes de contato, então contínuo com minha palavra intacta”, escreveu ele na publicação.

Laís Caldas comentou na publicação de seu futuro marido, e deixou claro que se encantou pelo resultado. “Que homem! Ficou perfeito demais”, declarou ela. Outros fãs também adoraram o resultado e fizeram questão de avisar o ex-BBB. “Eita, que é o noivo mais lindooo”, disse um seguidor. “Fico feliz demais por você! Só melhorou. Tá perfeitooo”, afirmou outro usuário.

A cerimônia de casamento dos pombinhos acontecerá em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, com uma grande festa. Vale lembrar, que os ex-BBBs já se casaram no civil há sete meses atrás, no início de fevereiro, através de uma cerimônia intimista, em São Paulo.

Confira o antes e o depois

O relacionamento dos ex-participantes

A história de amor de Laís Caldas e Gustavo Marsengo, ex-participantes do BBB 22, tem uma origem inesperada. A médica tentou se aproximar do participante, a fim de desenvolver uma melhor estratégia de jogo, porém a parceria foi muito mais além.

Vale lembrar que, eles oficializaram o noivado em dezembro de 2023.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gustavo Beats (@gustavo_marsengo)

Leia também: Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo fazem aula de dança para o casamento