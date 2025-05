Carolina Dieckmann revela quando se sentiu bonita pela primeira vez: ‘Doido isso’

A atriz Carolina Dieckmann compartilha detalhes sobre a primeira vez que se sentiu bonita e comenta a pressão estética por conta da beleza

Carolina Dieckmann, de 46 anos, revelou que a primeira vez que se sentiu bem com sua aparência foi ao interpretar Camila, na novela Laços de Família (2000), da TV Globo. A atriz comentou que, ao raspar o cabelo para a personagem, se sentiu bonita.

“A primeira vez que me senti bonita foi quando estava careca. É doido isso, porque, talvez, foi o momento em que as pessoas menos esperavam que eu fosse me sentir bonita. As pessoas olhavam para mim e choravam, ficavam emocionadas, e descobri isso [que me sentia bonita] de alguma forma” , confessou a artista em entrevista à Quem.

A atriz que interpreta Leila no remake de Vale Tudo refletiu sobre sua relação com a própria imagem. “Sempre achei que ser a loirinha de olho claro era uma beleza boba. Quando raspei a cabeça, achei meu rosto forte. Comecei a entender melhor as minhas proporções e parei de achar minha beleza uma coisa boba”.

“Acho que eu mesma tinha um preconceito com ser loirinha, nariz arrebitado, olho verde, esses estereótipos todos. Desde que raspei o cabelo, a partir dali, que eu tinha 20 anos, comecei a me achar interessante” , acrescentou.

Carolina Dieckmann comentou sobre a pressão estética que enfrenta na mídia. “Muitas vezes, querem ditar o que você vai fazer, o que você vai usar, como vai ficar seu cabelo. Isso é uma coisa que eventualmente acontece, mas não acho que seja algo ruim necessariamente. Acho que, quando a gente aparece na televisão ou quando a gente vira referência por algum motivo, as pessoas têm uma expectativa e, às vezes, também se frustram”, desabafou.

Rasparia a cabeça de novo?

A atriz Carolina Dieckmann revelou se consideraria raspar a cabeça novamente. Após interpretar Camila na novela Laços de Família, da TV Globo, nos anos 2000, ela compartilhou, em entrevista ao programa Papo de Segunda, que repetiria a transformação e até acredita que seria mais prático no cotidiano.

A atriz revela que não tinha paciência e era mais fácil quando estava careca. “Eu sonho! Supertoparia, porque ao longo da vida tenho aversão a ficar sentada na cadeira de maquiagem e cabelo, tento minimizar muito”, contou; confira mais detalhes!

