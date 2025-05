Carolina Dieckmann revela se rasparia a cabeça outra vez

A atriz Carolina Dieckmann, que viveu Camila em 'Laços de Família', revela se se submeteria novamente à mesma transformação que fez na novela

A atriz Carolina Dieckmann revelou se consideraria raspar a cabeça novamente. Após interpretar Camilla na novela Laços de Família, da TV Globo, nos anos 2000, ela compartilhou, em entrevista ao programa Papo de Segunda, que repetiria a transformação e até acredita que seria mais prático no cotidiano.

A atriz revela que não tinha paciência e era mais fácil quando estava careca. “Eu sonho! Supertoparia, porque ao longo da vida tenho aversão a ficar sentada na cadeira de maquiagem e cabelo, tento minimizar muito ” contou.

“Sempre fui a pessoa que o cabeleireiro tem que ir atrás. Então, se hoje em dia, pudesse ter um cabelo mais prático, toparia na hora”, completou.

Quem foi a personagem Camila em 'Laços de Família'?

Interpretada pela atriz Carolina Dieckmann, Camila era uma jovem apaixonada pelo namorado de sua mãe, papel de Reynaldo Gianecchini. Ao longo da trama, a personagem é diagnosticada com leucemia, e um dos momentos mais emocionantes da novela é quando ela raspou o cabelo.

"Quando eu comecei a ver montagens minhas, careca, nas revistas, eu passava na banca de jornal e tinha um ET, que era eu careca, mas não era eu. Era uma coisa estranhíssima", comentou com João Vicente no programa do GNT.

Inicialmente, não sabia que teria que passar por essa transformação."E eu perguntei: 'Ricardo, por que as pessoas estão fazendo imagens minhas careca?', e ele respondeu: 'Porque uma hora a quimioterapia vai rolar, e o cabelo vai cair, e você vai raspar a cabeça'", comentou.

Caso contrário, ela passaria cerca de três horas na preparação da personagem, então decidiu: "Vou raspar a cabeça no dia que tiver que raspar", disse Carolina Dieckmann.

Relembre uma das cenas mais famosas de 'Laços de Família':

