Bella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema

Intérprete da Maria de Fátima em Vale Tudo, a atriz Bella Campos deixou o visual da vilã de lado por uma noite e apareceu com nova aparência

A atriz Bella Campos está com novo visual! Em uma folga das gravações da novela Vale Tudo, da Globo, a estrela aproveitou para renovar sua aparência para uma aparição no Festival de Cinema de Gramado.

Na noite desta quinta-feira, 21, ela surgiu com as sobrancelhas descoloridas e com tranças no cabelo.

A aparência dela com as sobrancelhas loiríssimas atraiu todo os olhares no tapete vermelho do evento.

Ela esteve no festival para a divulgação do filme 5 Tipos de Medo, de Bruno Bini, que é seu primeiro projeto na telona.

Além disso, Bella caprichou na escolha do look para a ocasião. Ela surgiu com um vestido longo esvoaçante da grife Fendi, que é avaliado em R$ 40 mil.

Atualmente, Bella Campos interpreta a vilã Maria de Fátima na novela Vale Tudo.

Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

O clima de paz em Vale Tudo

O ator Cauã Reymond e a atriz Bella Campos deram o que falar por causa de um climão nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, logo no início das gravações. O desentendimento rompeu os muros dos estúdios da emissora e viralizou na internet. Será que agora eles fizeram as pazes? Segundo um colunista, o clima nos bastidores já é outro.

Poucos meses após o desentendimento vir à tona, os atores mudaram suas posturas um com o outro e a paz reinou. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, Cauã e Bella passaram a ter uma boa relação nos últimos dois meses.

O jornalista contou que os dois conversaram sobre a repercussão do atrito entre eles e se entenderam em prol do bom desempenho de ambos na novela. Inclusive, eles passaram a conversar sobre assuntos cotidianos entre uma cena e outra.

O colunista ainda apontou que um dos grandes responsáveis por amenizar o clima entre os dois foi o diretor Paulo Silvestrini, que soube como trabalhar com eles depois do climão e não deixou que os desentendimentos afetassem o andar da novela.

Leia também:Bastidores de Vale Tudo viram piada na Globo: ‘Tá com cecê’

Bella Campos fala sobre julgamentos

A atriz Bella Campos, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre julgamentos. Em um texto compartilhado nesta terça-feira, 10, a artista confessou que tem medo de se posicionar e ser julgada, mas que gostaria de ter uma voz mais ativa e usar sua visibilidade para ajudar outras mulheres.

Em seu perfil, a artista abriu uma caixinha de perguntas e pediu para os seguidores digitarem "coisas óbvias que você não fala por medo de julgamentos". Entre as respostas, as pessoas escreveram: "Comentários sobre o corpo das pessoas, não são relevantes para a mudança dela". A atriz concordou e opinou: "Eu odeio sempre".

Outra pessoa afirmou que "mulheres são mais machistas do que os próprios homens". Em resposta, Bella opinou: "Eu ouço muito isso e entendo o que quer dizer: muitas mulheres reproduzem o machismo que aprenderam desde cedo, não é culpa diretamente delas".

Ela continuou: "Nos cabe refletir, questionar e tentar quebrar o ciclo que fomos inseridas desde sempre. Esse sistema nos faz querer a todo custo a aprovação masculina e é uma estratégia do patriarcado colocar mulheres umas contra as outras, a nossa união tem uma força GIGANTESCA".

Em seguida, ela desabafou: "Muitas, muitas, muitas vezes me sinto travada pra falar coisas que eu penso por medo de julgamentos, ao mesmo tempo, tenho pensado tanto sobre como posso dar voz e visibilidade pra mulheres através da minha", declarou.

"Ainda estou pensando e aprendendo estratégias pra que a projeção da minha voz possa impactar positivamente a vida de outras mulheres. É isso o que mais faz sentido pra mim, não me interessa gritar somente as minhas dores, quero ouvir a de vocês também pra que então a gente consiga se unir e acalentar cada uma delas. Viver é cansativo, mas pode e deve ser prazeroso também. Nós merecemos, paz, respiro e conforto físico e emocional. Contem comigo", completou.

E finalizou: "O patriarcado vai tentar te controlar com o medo. Medo de perder o respeito. Medo de ser mal vista. Medo de ser mal falada. Medo de ser punida. É assim que você é mantida em rédeas curtas. Quando você se livrar do medo, você se livra das rédeas".