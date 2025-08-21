CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Beleza
  2. Bella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema
Beleza / Novo visual

Bella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema

Intérprete da Maria de Fátima em Vale Tudo, a atriz Bella Campos deixou o visual da vilã de lado por uma noite e apareceu com nova aparência

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 21/08/2025, às 21h39

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

A atriz Bella Campos está com novo visual! Em uma folga das gravações da novela Vale Tudo, da Globo, a estrela aproveitou para renovar sua aparência para uma aparição no Festival de Cinema de Gramado.

Na noite desta quinta-feira, 21, ela surgiu com as sobrancelhas descoloridas e com tranças no cabelo.
A aparência dela com as sobrancelhas loiríssimas atraiu todo os olhares no tapete vermelho do evento.

Ela esteve no festival para a divulgação do filme 5 Tipos de Medo, de Bruno Bini, que é seu primeiro projeto na telona.

Além disso, Bella caprichou na escolha do look para a ocasião. Ela surgiu com um vestido longo esvoaçante da grife Fendi, que é avaliado em R$ 40 mil.

Atualmente, Bella Campos interpreta a vilã Maria de Fátima na novela Vale Tudo.

Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News
Bella Campos no Festival de Cinema de Gramado - Foto: Lucas Ramos / Brazil News

O clima de paz em Vale Tudo

O ator Cauã Reymond e a atriz Bella Campos deram o que falar por causa de um climão nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, logo no início das gravações. O desentendimento rompeu os muros dos estúdios da emissora e viralizou na internet. Será que agora eles fizeram as pazes? Segundo um colunista, o clima nos bastidores já é outro.

Poucos meses após o desentendimento vir à tona, os atores mudaram suas posturas um com o outro e a paz reinou. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, Cauã e Bella passaram a ter uma boa relação nos últimos dois meses.

O jornalista contou que os dois conversaram sobre a repercussão do atrito entre eles e se entenderam em prol do bom desempenho de ambos na novela. Inclusive, eles passaram a conversar sobre assuntos cotidianos entre uma cena e outra.

O colunista ainda apontou que um dos grandes responsáveis por amenizar o clima entre os dois foi o diretor Paulo Silvestrini, que soube como trabalhar com eles depois do climão e não deixou que os desentendimentos afetassem o andar da novela.

Leia também:Bastidores de Vale Tudo viram piada na Globo: ‘Tá com cecê’

Bella Campos fala sobre julgamentos

A atriz Bella Campos, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre julgamentos. Em um texto compartilhado nesta terça-feira, 10, a artista confessou que tem medo de se posicionar e ser julgada, mas que gostaria de ter uma voz mais ativa e usar sua visibilidade para ajudar outras mulheres.

Em seu perfil, a artista abriu uma caixinha de perguntas e pediu para os seguidores digitarem "coisas óbvias que você não fala por medo de julgamentos". Entre as respostas, as pessoas escreveram: "Comentários sobre o corpo das pessoas, não são relevantes para a mudança dela". A atriz concordou e opinou: "Eu odeio sempre".

Outra pessoa afirmou que "mulheres são mais machistas do que os próprios homens". Em resposta, Bella opinou: "Eu ouço muito isso e entendo o que quer dizer: muitas mulheres reproduzem o machismo que aprenderam desde cedo, não é culpa diretamente delas".

Ela continuou: "Nos cabe refletir, questionar e tentar quebrar o ciclo que fomos inseridas desde sempre. Esse sistema nos faz querer a todo custo a aprovação masculina e é uma estratégia do patriarcado colocar mulheres umas contra as outras, a nossa união tem uma força GIGANTESCA".

Em seguida, ela desabafou: "Muitas, muitas, muitas vezes me sinto travada pra falar coisas que eu penso por medo de julgamentos, ao mesmo tempo, tenho pensado tanto sobre como posso dar voz e visibilidade pra mulheres através da minha", declarou.

"Ainda estou pensando e aprendendo estratégias pra que a projeção da minha voz possa impactar positivamente a vida de outras mulheres. É isso o que mais faz sentido pra mim, não me interessa gritar somente as minhas dores, quero ouvir a de vocês também pra que então a gente consiga se unir e acalentar cada uma delas. Viver é cansativo, mas pode e deve ser prazeroso também. Nós merecemos, paz, respiro e conforto físico e emocional. Contem comigo", completou.

E finalizou: "O patriarcado vai tentar te controlar com o medo. Medo de perder o respeito. Medo de ser mal vista. Medo de ser mal falada. Medo de ser punida. É assim que você é mantida em rédeas curtas. Quando você se livrar do medo, você se livra das rédeas".

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

novo visualbella campossobrancelhas

Leia também

Desabafo

Viih Tube - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube esclarece decisão sobre seu corpo após cirurgias plásticas: 'Para mim era muito óbvio'

Novo visual

Gabz - Foto: Globo/ Fábio Rocha

Gabz passa a tesoura no cabelo e exibe os fios curtinhos

Desabafo

Ex-BBB Gizelly Bicalho - Foto: Reprodução/Instagram

Ex-BBB Gizelly Bicalho revela que fez cirurgia 'escondida' e teve complicações: 'Deu errado'

Em forma

Jojo Todynho - Foto: Reprodução / Instagram

Jojo Todynho revela segredos da dieta e detalhes do emagrecimento

Novidade

Carmo Dalla Vecchia - Foto: Globo/ Divulgação

Novo visual: Carmo Dalla Vecchia choca fãs ao aparecer bem diferente na TV

Tratamento

Viih Tube - Foto: Reprodução/Instagram

Viih Tube mostra antes e depois de tratamento contra estrias: 'Funcionou muito'

Últimas notícias

Manu Gavassi posta foto do noivo e da filhaManu Gavassi posta foto rara do noivo com a filha: 'Que sorte eu tenho!'
Bella Campos no Festival de Cinema de GramadoBella Campos surge com as sobrancelhas descoloridas em evento de cinema
Camilla Camargo com a irmã, ClaraCamilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara
Maya MassaferaMaya Massafera afirma que sabe lidar com os olhares que recebe
Princesa Bajrakitiyabha MahidolAstróloga revela futuro de princesa doente da Tailândia: 'Realmente preparada'
Seann William ScottAtor de ‘American Pie' tem salário revelado; confira!
Meghan Markle e Príncipe HarryFilho é inspiração para novo projeto de Meghan Markle e Príncipe Harry
Yudi TamashiroYudi se pronuncia após anunciar venda de bolsa de grife por R$ 28 mil
Rodrigo BocardiApós sair da Globo, Rodrigo Bocardi já tem novo trabalho. Saiba qual
Fabio AssunçãoFabio Assunção revela peso de figurino do filme 'Nosso Lar 3'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade