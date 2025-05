Bella Campos chora ao falar de trajetória difícil e confessa sobre críticas: 'Tem dias...'

A atriz Bella Campos se emocionou ao relembrar as dificuldades que sua família enfrentou antes da fama e também desabafou sobre as críticas que recebe

A atriz Bella Campos, que atualmente interpreta Maria de Fátima no remake da novela Vale Tudo, da Globo, participou neste domingo, 24, do quadro Vou de Táxi, no Domingão com Huck. Durante a conversa com Luciano Huck, ela se emocionou ao relembrar as dificuldades que sua família enfrentou antes da fama e também desabafou sobre as críticas que vem recebendo por sua atuação no folhetim.

Nascida em Cuiabá, Isabella Carolina lidou com a separação dos pais quando tinha apenas 2 anos. Pouco depois, a mãe se mudou para a Itália em busca de trabalho, e ela precisou ir morar com a avó materna, que já era idosa. "À medida que fui crescendo, fui virando a cuidadora da minha avó. Isso me fez ter responsabilidade e foco nos meus objetivos", recordou.

A mãe de Bella voltou ao Brasil quando a atriz tinha 10 anos e, junto com a filha mais nova, levou as duas para viverem em Florianópolis. "Lá eu tive um choque de realidade, entendi que eu era uma menina preta. Tive dificuldade com isso no Ensino Médio (...) Minha mãe trabalhou como doméstica, cozinheira, cuidadora. Precisávamos escolher se pagávamos o aluguel ou comprávamos comida", recordou Bella, que pensou em cursar faculdade de psicologia.

Para entrar na faculdade, a atriz começou a trabalhar como empregada no café de um teatro. Por lá, muita gente perguntava se ela não era atriz. Até que um amigo lhe conseguiu um trabalho em uma campanha de roupas para adolescentes

"Nem sei se eu queria ser modelo, precisava sobreviver. A gente vivia uma realidade muito difícil. A minha carreira começou numa tentativa de sobrevivência", desabafou Bella, que se emocionou.

Críticas por sua atuação

Bella Campos ainda comentou sobre as críticas que recebe por sua atuação na novela. “Não me interessa criar uma imagem de uma pessoa que não se abala, que não se afeta. Não tenho como dizer que não me afeto com essa crueldade. Eu converso muito com minha mãe sobre isso de a gente ter conseguido criar uma vida minimanente digna. Tem dias que são muito difíceis.”

