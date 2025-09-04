Bella Campos exibe a barriga com gominhos em gravação na praia

Nos bastidores da gravação de Vale Tudo na praia, Bella Campos esbanja simpatia e toda a sua beleza com look de verão

A atriz Bella Campos ostentou sua beleza impecável nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo. Nesta quinta-feira, 4, ela teve uma manhã de gravação em uma praia no Rio de Janeiro.

Entre uma cena e outra, a musa foi vista de biquíni e shorts no calçadão ao lado de integrantes da equipe da trama. Com seu modelito de verão, Bella ostentou a barriga com gominhos e as pernas torneadas.

Simpática, ela caprichou nas poses para as fotos ao avistar os paparazzi. Além disso, Bella Campos também teve cenas com a atriz Samantha Jones para a novela.

Atualmente, Bella interpreta a vilã Maria de Fátima. Na história, a personagem perdeu as regalias de ser rica ao se separar de Afonso, mas conseguiu descobrir um segredo de Odete Roitman e está chantageando a ex-sogra.

Bella Campos grava a novela 'Vale Tudo' em praia no RJ - Foto: Dilson Silva / AgNews

Bella Campos e Samantha Jones gravam a novela 'Vale Tudo' em praia no RJ - Foto: Dilson Silva / AgNews

O clima de paz em Vale Tudo

O ator Cauã Reymond e a atriz Bella Campos deram o que falar por causa de um climão nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, logo no início das gravações. O desentendimento rompeu os muros dos estúdios da emissora e viralizou na internet. Será que agora eles fizeram as pazes? Segundo um colunista, o clima nos bastidores já é outro.

Poucos meses após o desentendimento vir à tona, os atores mudaram suas posturas um com o outro e a paz reinou. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do site F5, Cauã e Bella passaram a ter uma boa relação nos últimos dois meses.

O jornalista contou que os dois conversaram sobre a repercussão do atrito entre eles e se entenderam em prol do bom desempenho de ambos na novela. Inclusive, eles passaram a conversar sobre assuntos cotidianos entre uma cena e outra.

O colunista ainda apontou que um dos grandes responsáveis por amenizar o clima entre os dois foi o diretor Paulo Silvestrini, que soube como trabalhar com eles depois do climão e não deixou que os desentendimentos afetassem o andar da novela.

Bella Campos fala sobre julgamentos

A atriz Bella Campos, usou suas redes sociais para compartilhar um desabafo sobre julgamentos. Em um texto compartilhado nesta terça-feira, 10, a artista confessou que tem medo de se posicionar e ser julgada, mas que gostaria de ter uma voz mais ativa e usar sua visibilidade para ajudar outras mulheres.

Em seu perfil, a artista abriu uma caixinha de perguntas e pediu para os seguidores digitarem "coisas óbvias que você não fala por medo de julgamentos". Entre as respostas, as pessoas escreveram: "Comentários sobre o corpo das pessoas, não são relevantes para a mudança dela". A atriz concordou e opinou: "Eu odeio sempre".

Outra pessoa afirmou que "mulheres são mais machistas do que os próprios homens". Em resposta, Bella opinou: "Eu ouço muito isso e entendo o que quer dizer: muitas mulheres reproduzem o machismo que aprenderam desde cedo, não é culpa diretamente delas".

Ela continuou: "Nos cabe refletir, questionar e tentar quebrar o ciclo que fomos inseridas desde sempre. Esse sistema nos faz querer a todo custo a aprovação masculina e é uma estratégia do patriarcado colocar mulheres umas contra as outras, a nossa união tem uma força GIGANTESCA".

Em seguida, ela desabafou: "Muitas, muitas, muitas vezes me sinto travada pra falar coisas que eu penso por medo de julgamentos, ao mesmo tempo, tenho pensado tanto sobre como posso dar voz e visibilidade pra mulheres através da minha", declarou.

"Ainda estou pensando e aprendendo estratégias pra que a projeção da minha voz possa impactar positivamente a vida de outras mulheres. É isso o que mais faz sentido pra mim, não me interessa gritar somente as minhas dores, quero ouvir a de vocês também pra que então a gente consiga se unir e acalentar cada uma delas. Viver é cansativo, mas pode e deve ser prazeroso também. Nós merecemos, paz, respiro e conforto físico e emocional. Contem comigo", completou.

E finalizou: "O patriarcado vai tentar te controlar com o medo. Medo de perder o respeito. Medo de ser mal vista. Medo de ser mal falada. Medo de ser punida. É assim que você é mantida em rédeas curtas. Quando você se livrar do medo, você se livra das rédeas".