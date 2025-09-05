Aos 51 anos, Solange Almeida exibe o corpaço sarado e relembra bariátrica

Solange Almeida relembra cirurgia bariátrica ao posar de biquíni: 'Cuidar de si mesma é um ato de amor-próprio'

A cantora Solange Almeida agitou as redes sociais nesta sexta-feira, 5, ao mostrar sua boa forma. Ela compartilhou fotos só de biquíni e deixou a barriga sarada à mostra.

Aos 51 anos de idade, ela foi elogiada por sua beleza e aproveitou para refletir sobre o amor-próprio. Inclusive, a estrela relembrou a cirurgia bariátrica que fez há muitos anos em uma mudança em sua vida.

"Cuidar de si mesma é um ato de amor-próprio. E em 2008 fiz a bariátrica e comecei a trocar excessos por equilíbrio, preguiça por movimento, descuido por autocuidado. O segredo não está na idade, mas na decisão de começar e persistir. Quando a gente entende que saúde é liberdade, cada treino vira vitória. Mudar hábitos nunca é tarde, principalmente quando o assunto é saúde. Aos 51 anos, cada escolha que tenho feito reflete não só no corpo, mas também na mente e na alma. Alimentação equilibrada, treinos consistentes e disciplina diária não são apenas sobre estética, mas sobre energia, disposição e qualidade de vida. Aos 51, não se trata de correr atrás do tempo, mas de caminhar lado a lado com ele, vivendo cada fase com força, vitalidade e plenitude!!!!", disse ela.

Solange Almeida e o marido

Recentemente, a cantora Solange Almeida usou as redes sociais para publicar uma bela homenagem ao marido, o empresárioMonilton Moura, que está completando 34 anos de vida. Em comemoração a data especial, Solange compartilhou uma sequência de fotos românticas do casal aproveitando um dia ensolarado na piscina e aproveitou para ressaltar o quanto ama e admira o companheiro. A artista ainda mencionou a alegria em poder dividir a vida ao lado de Monilton.

"Hoje é o dia dele… Do homem que me faz sorrir com o olhar, que me apoia nos dias bons e segura minha mão nos dias difíceis. Meu parceiro de vida, meu amor, meu melhor amigo. Celebrar o seu aniversário é celebrar a sorte que eu tenho de dividir a vida com você. Tudo em você é presente!", declarou a famosa na legenda da postagem.

"Que Deus continue te abençoando com saúde, sabedoria, paz, felicidade. Te amo mais a cada dia e sou grata por tudo que vivemos e por tudo que ainda vamos viver. Feliz aniversário, meu amor! Você é o meu maior presente!", completou Solange Almeida.

O aniversariante do dia fez questão de retribuir o carinho e deixou uma mensagem especial para a amada nos comentários da publicação: "Obrigado meu amor, sou muito feliz em ter você na minha vida, que Deus possa abençoar o nosso amor cada vez mais! Te amo, te amo hoje, te amo sempre! Obrigado por tudo e por tanto!", escreveu Monilton Moura.