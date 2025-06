Solange Almeida divide fotos românticas com o marido em data festiva: 'Me apoia'

A cantora Solange Almeida abriu um álbum de fotos raras com o marido, Monilton Moura, em homenagem aos 34 anos de vida do amado

Dia de festa na casa de Solange Almeida! A cantora usou as redes sociais nas primeiras horas desta quinta-feira, 26, para publicar uma bela homenagem ao marido, o empresárioMonilton Moura, que está completando 34 anos de vida.

Em comemoração a data especial, Solange compartilhou uma sequência de fotos românticas do casal aproveitando um dia ensolarado na piscina e aproveitou para ressaltar o quanto ama e admira o companheiro. A artista ainda mencionou a alegria em poder dividir a vida ao lado de Monilton.

" Hoje é o dia dele… Do homem que me faz sorrir com o olhar, que me apoia nos dias bons e segura minha mão nos dias difíceis. Meu parceiro de vida, meu amor, meu melhor amigo. Celebrar o seu aniversário é celebrar a sorte que eu tenho de dividir a vida com você. Tudo em você é presente!", declarou a famosa na legenda da postagem.

"Que Deus continue te abençoando com saúde, sabedoria, paz, felicidade. Te amo mais a cada dia e sou grata por tudo que vivemos e por tudo que ainda vamos viver. Feliz aniversário, meu amor! Você é o meu maior presente!", completou Solange Almeida.

O aniversariante do dia fez questão de retribuir o carinho e deixou uma mensagem especial para a amada nos comentários da publicação: " Obrigado meu amor, sou muito feliz em ter você na minha vida, que Deus possa abençoar o nosso amor cada vez mais! Te amo, te amo hoje, te amo sempre! Obrigado por tudo e por tanto!", escreveu Monilton Moura.

Solange Almeida: a rainha absoluta do forró e do São João

Ela é uma das grandes vozes do forró e, quando junho começa, entra em campo com fôlego de atleta e coração de artista. Em um mês marcado por festas tradicionais e multidões apaixonadas, a cantora Solange Almeida se prepara para uma verdadeira maratona: são 39 shows em apenas 30 dias — alguns deles, com até três apresentações numa só noite.

Durante uma pausa entre um compromisso e outro, Solange abriu o jogo para CARAS e compartilhou como tem enfrentado esse ritmo alucinante com organização, afeto e respeito pela sua equipe; confira detalhes!

