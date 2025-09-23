Sthefany Brito revela que sofreu com diagnóstico pós-parto: “Foi confuso”

A atriz Sthefany Brito revelou em entrevista que passou por momentos difíceis após dar a luz ao primogêtino Antônio Enrico

Sthefany Brito sempre se mostrou uma mãezona. Casada com o empresário Igor Raschcovisk desde 2018, os dois são pais dos pequenos Antônio Enrico, de 4 anos, e o pequeno Vicenzo, que completou um ano no último dia 9 de setembro. Mas, quem vê as publicações felizes ao lado dos pequenos herdeiros, mal pode imaginar a situação que ela passou ao dar a luz ao primogênito.

Em entrevista recente ao Conversas Maternas Podcast, que vai ao ar nesta quarta-feira, 24, Sthefany revelou que foi uma das milhares de mães atingidas pela depressão pós-parto. A situação ainda foi agravada pelo isolamento social devido à Covid-19, pois Antônio nasceu no dia 1º de novembro de 2020, apenas seis meses após o início da quarentena.

“Foi me batendo uma tristeza e, quando o Enrico nasceu, eu tive baby blues. Por conta de toda a situação que já estava vindo da gravidez. Uma junção de sentimentos… Volta pra casa, continua trancada, descobrindo aquele universo doido. Foi confuso”, disse a atriz.

Sthefany revelou que não se reconhecia naquela situação, e relembrou: “Eu me considerava uma pessoa muito prática. E quando me vi triste, chorando o dia inteiro, eu pensava: o que é isso? Eu não sou assim… Parecia que eu estava perdendo tempo sentindo aquilo tudo. Pela primeira vez na vida, eu parei e falei: eu preciso respirar, eu preciso sentir. E foi muita terapia.”

Ajuda na recuperação

Para a atriz, buscar ajuda foi essencial para se recuperar: “Eu estava vivendo o grande sonho da minha vida. Eu falo que nasci pra ser mãe, era meu maior papel. Mas aí me vi chorando sem parar. Era um turbilhão de sentimentos, hormônio, pandemia… juntou tudo. Felizmente, soube lidar e busquei ajuda”, afirmou.

Muitas vezes a depressão pós-parto é caracterizada por uma melancolia profunda e um estranhamento após o nascimento do bebê. Ao ser questionada sobre o amor materno, Sthefany prontamente respondeu que nunca teve medo de não amá-lo: “Já ouvi muitas mulheres falando ‘Será que vou amar…?’. Eu nunca tive essa dúvida. Mas é um amor arrebatador, que vem de maneira diferente. Não maior, nem melhor. Mas são pessoas diferentes.”

Hoje, além de Antônio Enrico, Sthefany também é mãe de Vicenzo.

