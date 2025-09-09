Sthefany Brito cancela festa após o filho ir parar no hospital

Sthefany Brito revela que o filho caçula, Vicenzo, passou o dia do aniversário de 1 ano no hospital e a família cancelou a festa do bebê

A atriz Sthefany Brito precisou mudar os planos às pressas por causa da saúde do filho caçula, Vicenzo. Nesta terça-feira, 9, o bebê completou seu primeiro ano de vida, mas a família não conseguiu comemorar como esperava.

Vicenzo amanheceu passando mal e foi levado às pressas para a emergência de um hospital por causa da febre alta. Então, ele passou o dia recebendo cuidados médicos e a mãe coruja decidiu cancelar a festa de aniversário do bebê.

Nas redes sociais, Sthefany lamentou o fato de cancelar a festa, mas celebrou a melhora na saúde do filho, que já está em casa.

“Hoje, num dia tão especial com nosso neném completando um aninho de vida, amanhecemos no hospital! Ele passou mal, teve muita febre e pela primeira vez foi conhecer a emergência de um hospital! Infelizmente, festinha cancelada e muito colinho para esse neném. Hospital, pediatra e, agora, Graças a Deus, casa”, afirmou ela.

Sthefany Brito é casada com o empresário Igor Raschkovsky, quem teve dois filhos: Antônio Enrico, de 4 anos, e Vicenzo, de 1 ano.

A relação dos filhos de Sthefany Brito

A atriz Sthefany Brito compartilhou um desabafo sobre a maternidade. A atriz, que é mãe de Enrico e de Vicenzo, frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky, contou sobre o ciúmes que o primogênito está sentindo do irmão caçula.

"Está vendo esse vídeo? O sorrisinho do Enrico olhando pro irmão puxando pra um abraço? Aí você aí na sua casa olhando pros seus filhos no meio do caos, das crises de ciúme vai pensar: "o que eu tô fazendo de errado?". Tô passando aqui só pra dizer que esse vídeo foi gravado lá pelas 14h e até esse horário o Enrico não queria nem que o Vicenzo olhasse pra ele, quanto mais ficasse perto ou que eu ficasse perto do Vicenzo", iniciou ela, mostrando os filhos juntos.

"Teve muuuuito choro e muitas vezes dizendo que o irmão era chato! Eu conversei, acolhi, tentei por muitas vezes explicar que o irmão veio pra deixar nossa família mais feliz, mas naaaada adiantou. Perdi a paciência algumas vezes e me deu um nó na garganta quando ele disse que não gostava do irmão", continuou Sthefany.

E complementou: "E aí no meio do caos, igual do nada vem uma crise de ciúmes, vem todo esse amor. Disse que adora o irmão porque o nariz é pequeninho e que o Vicenzo podia brincar com os brinquedos dele. E assim será. Ciúme, choro e do nada o maior amor do mundo!", contou.

E refletiu: "Terão dias lindos com fotos de derreter o coração de qualquer um (como essa) e também dias caóticos onde eu só quero correr pra casa da minha mãe. Então pra você que está aí no caos achando que está fazendo tudo errado, tamo junto! Epra você aí que hoje teve um dia liiindo cheio de amor, zero brigas e vídeos pra eternizar esse amor lindo, tamo junto também!".