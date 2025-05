Sthefany Brito revela ciúmes do filho mais velho com o irmão caçula

A atriz Sthefany Brito abriu o jogo sobre a maternidade real e expôs o ciúmes que o filho mais velho, Enrico, está sentindo do irmão, Vicenzo

Sthefany Brito decidiu abrir uma caixinha de perguntas nos Stories nesta segunda-feira, 12, para responder algumas curiosidades de seus seguidores.

Uma internauta, então, quis saber qual é o maior desafio de ser mãe de duas crianças. A atriz, que é mãe de Enrico, de quatro anos, e de Vicenzo, de oito meses, frutos de seu casamento com Igor Raschkovsky, explicou que além de precisar equilibrar a atenção para as duas crianças, agora também precisa lidar com o ciúmes que o primogênito está sentindo do irmão caçula.

"Sem dúvida equilibrar o tempo/atenção pros dois. Enrico anda com muito ciúmes do irmão! Fica um pouco e já fala pra eu levar ele para o bercinho e deixar ele lá. Tá querendo a mamãe só pra ele. Hoje então foi puxado porque ele só queria ficar deitado e aí queria que ficasse só eu e ele. Todo dia aqui vamos equilibrando muitos pratinhos", relatou a artista.

Mais cedo, Sthefany contou para os fãs que Enrico teve febre e estava com laringite. "Sumida por motivos de... Enrico com laringite. Febre ontem o dia inteiro e febrão a madrugada toda. Vicenzo parou de ter febre e o Enrico começou a ter. A delícia de ser mãe de dois", disse ela em um trecho.

Confira:

Sthefany Brito fala sobre o ciúmes do filho mais velho - Foto: Instagram

Sthefany Brito abre o coração ao comemorar 14 anos com Igor Raschkovsky

A atriz Sthefany Britto está comemorando 14 anos ao lado do empresário Igor Raschkovsky, com quem tem os dois filhos, Antonio Enrico e Vicenzo. No dia 24 de abril, a famosa postou uma foto deles com os herdeiros e usou o registro em família para se declarar. A irmã de Kaky Brito então abriu o coração e falou um pouco do relacionamento deles.

"Hoje fazemos 14 anos juntos! E só queria te dizer que você é tudo que eu sempre pedi a Deus! Você é meu porto seguro, minha base, meu amor, meu melhor amigo e mais do que tudo isso, o pai dos meus filhos! Nosso elo é eterno, mas a gente continua se escolhendo todos os dias, com todos os desafios que existem! (...)", escreveu ela em um trecho. Veja a publicação!

