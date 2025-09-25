Rihanna revela significado do nome da terceira filha

Rihanna revela o nome da filha recém-nascida, Rocki Irish Mayers, e compartilha o significado especial por trás da escolha

Rihanna e A$AP Rocky compartilharam o nome escolhido para a terceira filha, nascida em 13 de setembro: Rocki Irish Mayers. O anúncio foi feito nas redes sociais da cantora na última quarta-feira, 24, acompanhado de registros da bebê e detalhes que explicam a inspiração para a escolha.

A decisão do casal carrega uma homenagem direta ao rapper. O apelido artístico de Rakim Mayers sempre foi “Rocky”, e esse vínculo acabou refletindo no nome da filha. Segundo Rihanna, a ideia era eternizar o significado pessoal e artístico que acompanha a trajetória de A$AP desde o início da carreira.

Na publicação, a artista posou com a recém-nascida vestida de rosa, enquanto outro clique mostrava um par de luvas de boxe em miniatura, uma provável referência ao filme icônico “Rocky”, que também inspira o apelido do companheiro.

Sobre os filhos de Rihanna

Além do simbolismo do nome, Rihanna aproveitou para confirmar que a nova integrante da família é uma menina, algo que já havia revelado como desejo em entrevistas. “Não sei o que Deus quer, mas eu escolheria ter mais de dois [filhos]. Eu tentaria pela minha garota. Mas é claro que se for outro garoto, é outro garoto”, disse em conversa com a Interview Magazine.

Pais de RZA, de 3 anos, e Riot, de 2, Rihanna e A$AP já haviam confirmado a terceira gravidez em maio, durante um ensaio de fotos. A confirmação ganhou ainda mais destaque quando a cantora exibiu o barrigão no tapete vermelho do Met Gala 2025.

Em entrevistas anteriores, o rapper chegou a brincar sobre outras possibilidades de nomes para os filhos, mas reforçou que a prioridade sempre foi transmitir amor e identidade em cada escolha. “Não tenho nada além de amor para esses pequenos, isso ocupa a maior parte do meu coração”, disse à GQ.

Já Rihanna descreveu a maternidade como uma experiência transformadora. “É lendário. Você realmente não lembra como era a vida antes, isso é o mais louco”, declarou à British Vogue em 2023.

