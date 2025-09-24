Rihanna apresenta a filha recém-nascida e revela o nome

A cantora Rihanna anunciou o nascimento de Rocki Irish Mayers, sua filha com ASAP Rocky; os dois já são pais de RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers

É uma menina! Rihanna usou as redes sociais nesta quarta-feira, 24, para anunciar o nascimento de sua primeira filha com ASAP Rocky.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora compartilhou uma foto segurando a bebê no colo e contou que ela veio ao mundo no dia 13 de setembro. Além disso, a famosa revelou o nome que escolheu para a herdeira: “Rocki Irish Mayers. Sept 13 2025”, escreveu ela na legenda.

Rihanna e ASAP Rocky também são pais de RZA Athelston Mayers, nascido em maio de 2022, e Riot Rose Mayers, de agosto de 2023.

Vale lembrar que em entrevista à Interview Magazine, a cantora chegou a falar sobre o desejo de ser mãe de uma menina após ter dois meninos. “Não sei o que Deus quer, mas eu escolheria ter mais de dois [filhos]. Eu tentaria pela minha garota. Mas é claro que se for outro garoto, é outro garoto”, disse a famosa.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por badgalriri (@badgalriri)

Por que Rihanna teve filhos com idades tão próximas?

Durante o Met Gala 2025, a cantora Rihanna surpreendeu ao anunciar que estava à espera de seu terceiro filho com ASAP Rocky. Na ocasião, a famosa apareceu na tradicional escadaria do museu exibindo o barrigão. Rihanna já é mãe de Rza e Riot e uma fonte da revista People revelou o motivo para o casal ter filhos com idades tão próximas. A pessoa informou que a cantora e o marido queriam que os herdeiros pudessem crescer juntos.

“Rihanna sempre quis uma família grande. Então, ela não poderia estar mais animada. Rihanna e Rocky estando animados com o crescimento da família e mal podem esperar para dar mais um irmãozinho aos filhos. Eles queriam filhos com idades próximas para que pudessem crescer juntos e compartilhar um vínculo forte. Eles se sentem muito abençoados e gratos por este novo capítulo em suas vidas. É um momento muito especial”, declarou.

