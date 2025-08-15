Richarlison e Amanda Araújo celebram os dois meses do primeiro filho

Richarlison e Amanda Araújo celebram dois meses do filho, Rcharlison Jr., com festinha de mesversário: "2 meses do riquinho"

O jogador Richarlison e sua mulher, Amanda Araújo, celebraram nesta sexta-feira,15, os dois meses de vida do filho, Richarlison Jr., com uma festa intimista inspirada em Londres. A data especial foi registrada nas redes sociais, mostrando o casal e o bebê em clima de comemoração.

A decoração contou com referências icônicas da capital britânica, como o Big Ben, a London Eye, o ônibus vermelho de dois andares e os tradicionais guardas reais. O tema não foi por acaso, já que a Richarlison vive na cidade desde que passou a defender o Tottenham Hotspur, em 2022.

Amanda compartilhou cliques da celebração no Instagram, acompanhados de mensagens de carinho ao marido e ao filho. Na legenda, escreveu: “2 meses do riquinho, amo nós 3 juntos! ”, celebrando a nova fase da vida em família.

Inicio do relacionamento

O relacionamento entre Richarlison e Amanda começou de forma inusitada, em 2019, por meio do jogo de celular PUBG. A aproximação aconteceu após o atleta, conhecido no game como Acerola, enviar um emoji de pombo para Amanda.

"Quando eu tinha uns 10 mil seguidores, eu lembro que um menino me mandou mensagem, ele tinha 1,5 milhão de seguidores, olhei o perfil dele e fiquei: 'Por que esse cara tá me mandando mensagem?". Tinha me mandado um emoji de pombo", lembrou.

"A gente começou a jogar junto, lembrei que as meninas falaram que tinha um time de um jogador famoso, assimilei e falei: 'É o cara que eu joguei no campeonato'. Respondi ele, ficamos amigos, começamos a jogar todos os dias", comentou.

Após um período afastados, voltaram a se falar em 2022 e, pouco depois, iniciaram o namoro. O relacionamento veio à público em maio de 2024 e o casal anunciou a gravidez no final do mesmo ano. Richarlison Jr. nasceu em 15 de junho de 2025, em Maringá, no Paraná, antes da mudança definitiva para Londres.

