Rafa Kalimann relembra como se apaixonou por Nattan

Durante a gravidez de Zuza, a influenciadora Rafa Kalimann relembra o início de seu relacionamento com o cantor de forró Nattan

Nesta semana, a ex-BBB Rafa Kalimann revelou como foi o início de seu relacionamento com o cantor Nattan. A famosa está grávida de sua primeira filha, Zuza, fruto de seu relacionamento com o artista.

A mamãe de primeira viagem relembrou a trajetória de sua história de romance. “A gente era muito amigo. Já nos conhecíamos nessa essência, e eu acho que isso fez muita diferença. A gente conversava muito, sobre principalmente o lado profissional”, revelou a influenciadora em entrevista à Quem.

Apesar da amizade, ela revelou que o interesse pelo artista foi inesperado. “Quando a gente se deu uma chance, que foi muito aleatória, estávamos com vários amigos e estávamos curtindo. (Foi aí que) a gente resolveu se dar uma chance e (depois falamos): ‘Nossa! Por que a gente não pensou nisso antes? Nem tinha como, mas como isso nunca passou pela nossa cabeça?’" , relembrou a famosa. "E aí foi isso. A gente já se grudou dali e não desgrudou mais”, continuou ela.

A parceria durante a gravidez

Rafa Kalimann ainda comentou sobre a participação e apoio indispensável de Nattan durante sua gravidez. “Muito parceiro, muito mesmo. Um ótimo ouvinte e acolhedor. Ele vai em tudo, me acompanha em todos os exames. Até mesmo quando os exames caem em um dia já comprometido com o trabalho, ele faz questão de participar por vídeo”, declarou a influenciadora.

A mãe de Zuza completou que a parceria do casal, durante o período gestacional, tem sido mútua. “Ele realmente está vivendo essa gestação comigo. A gente até brinca que ele está grávido. Às vezes ele sente os enjoos. Ele sente um pouquinho de tudo, mas ele está vivendo muito, ele está muito parceiro, muito presente”, acrescentou a ex-participante do BBB 20.

O casal oficializou o relacionamento em novembro de 2024, mas foi em junho de 2025 que os famosos anunciaram a gravidez do primeiro herdeiro. Ambos os artistas já admitiram estarem muito animados com a chegada da pequena, que deve acontecer em novembro deste ano.

