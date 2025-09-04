CARAS Brasil
  2. Penn Badgley, de 'You', revela o nascimento dos filhos gêmeos
Bebê / Bem-vindos!

Penn Badgley, de 'You', revela o nascimento dos filhos gêmeos

A família cresceu! O ator Penn Badgley, de 'You' e 'Gossip Girl', anunciou o nascimento dos filhos gêmeos com a cantora Domino Kirke-Badgley

por Rafaela Oliveira
Publicado em 04/09/2025, às 09h13

Penn Badgley e Domino Kirke-Badgley
Penn Badgley e Domino Kirke-Badgley - Foto: Reprodução / Instagram

O ator Penn Badgley, conhecido por papéis nas séries 'You' e 'Gossip Girl', revelou na última quarta-feira, 3, que seus filhos gêmeos já chegaram ao mundo. O ator é casado com a cantoraDomino Kirke-Badgley, com quem já tem um menino de 5 anos.

A novidade foi anunciada de forma bem discreta através de seu perfil oficial. Sem revelar a identidade dos bebês, Penn mostrou sutilmente apenas o pé de um dos pequenos. "Dando aquela pausa na maternidade dos gêmeos", declarou ele no vídeo antes de abordar um outro assunto.

"Tem pézinhos de bebês bem aqui!", completou o ator. Vale lembrar que Penn Badgley e a esposa, Domini Kirke-Badgley, optaram por não revelar a identidade do filho mais velho do casal. Além dos três filhos com o astro, a cantora também é mãe de Cassius Riley, de 16 anos, fruto de uma união anterior.

Penn Badgley é pai de três crianças - Reprodução/Instagram
Penn Badgley e Domino Kirke-Badgley - Foto: Reprodução / Instagram
Penn Badgley faz alerta sobre seu personagem em You

Em 2019, Penn Badgley, responsável por dar vida a Joe Goldberg, na série You, informou que deseja conscientizar o máximo de pessoas que puder sobre o quão problemático é seu personagem. Em uma conversa com Gina Rodriguez para a Variety, os dois atores foram completamente abertos sobre suas respectivas séries e a experiência deles como pessoas públicas.

O ator aproveitou o momento para se abrir sobre a personalidade de Joe. "Acho que o resumo do canal Lifetime era ‘até que ponto você está disposto a ir por amor?’, mas eu sempre pensei tipo ‘não, não é sobre isso’. Para mim é mais como ‘até que ponto estamos dispostos a perdoar um homem branco malvado?'".

A discussão em torno do personagem se originou logo nos primeiros dias após o lançamento da série, em 2018. Mesmo com as atitudes bizarras e até perigosas que Joe tomava, as pessoas ainda faziam comentários sobre como ele era “gato”, "misterioso" e “sexy”. 

Na época do lançamento, Penn rebateu comentários. "O número de pessoas romantizando o personagem do Penn Badgley em ‘Você’ me assusta", opinou uma seguidora. "A mim também. Vai ser a motivação que eu preciso para a segunda temporada", declarou ele, na ocasião.

Leia também: Veja detalhes do quarto de Mel, filha caçula de Neymar Jr e Bruna Biancardi

Pen Badgley em You - Foto: Divulgação / Netflix
Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

