  Bebê
  2. Nasce Francesco, neto de Bárbara Bruno e bisneto de Nicette Bruno e Paulo Goulart
Bebê / Família

Nasce Francesco, neto de Bárbara Bruno e bisneto de Nicette Bruno e Paulo Goulart

A atriz Bárbara Bruno usou as redes sociais nesta sexta-feira, 15, para compartilhar uma notícia especial: o nascimento de seu neto, Francesco

Juliana Dracz
Juliana Dracz

Publicado em 15/08/2025, às 12h09

Bárbara Bruno, Nicette Bruno e Paulo Goulart
Bárbara Bruno, Nicette Bruno e Paulo Goulart - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Bárbara Bruno usou as redes sociais nesta sexta-feira, 15, para compartilhar uma notícia especial: o nascimento de seu neto, Francesco. O pequeno é o terceiro bisneto de  Nicette Bruno (1933-2020) e Paulo Goulart (1933-2014). 

Na publicação, ela compartilhou fotos na companhia do pequeno e celebrou: "Meu neto Francesco chegou a esse mundo ontem!! Que seja muito bem-vindo e tão feliz quanto a felicidade que está proporcionando a todos nós!!!!! É muito amor", escreveu ela.

Filha de Bárbara Bruno, Vanessa Goulart também celebrou a chegada do bebê. "Bem vindo, Francesco! Amor da titia!! Viva os papais", escreveu. O pequeno é filho de Leonardo Miessa, herdeiro da atriz, com Karina Corchs, e veio ao mundo na Maternidade Pro Matre, em São Paulo.

Nos comentários, os fãs celebraram a novidade. "Bem vindo, Francesco!!! Saúde, todo amor, luz, alegria e paz no seu caminho, menino bonito! Parabéns, vovó papai, mamãe e familia toda. Uma criança que vem renova todo mundo!! Salve, salve", disse uma.

"Parabéns pelo seu neto e os papais, a chegada do bebê!", comenou outra. "Parabéns, que Deus o abençoe grandemente assim como toda família", desejou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que Nicette Bruno faleceu no dia 20 de dezembro de 2020, aos 87 anos, por complicações de Covid-19, enquanto Paulo Goulart partiu em 13 de março de 2014, aos 81 anos, em decorrência de câncer. Além de  Bárbara Bruno, os dois também são pais de Beth Goulart e Paulo Goulart Filho.

Fotos raras de Nicette Bruno e Paulo Goulart

Recentemente, no Dia Internacional da Família, Beth Goulart compartilhou registros inéditos dos pais, Nicette Bruno e Paulo Goulart. Em meio aos cliques raros, Beth mostrou imagens dos pais se divertindo junto com demais familiares, incluindo festas de aniversários, datas comemorativas e reuniões. A atriz ainda resgatou um vídeo onde Nicette fala sobre a importância da família.

"Família é nosso esteio, nossa base emocional, são nossas raízes para que possamos desenvolver nossos ramos, nossas flores e frutos. Valorize sua família, agradeça sempre, porque somos o resultados daquilo que recebemos como legado, nenhuma fruta cai muito longe da árvore, seja uma boa semente de sua árvore matriz, distribua a todos o amor que recebeu e te fez crescer gerando sombra e abrigo a quem se aproximar de você", escreveu a atriz na legenda.

Leia tambémNeta de Nicette Bruno e Paulo Goulart faz 48 anos; atriz seguiu os passos dos avós

Juliana Dracz

