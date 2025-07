MC Guimê revela transformação com a paternidade: 'Valorizar muito mais a minha vida'

Esperando o nascimento de Yarin, MC Guimê recorda surpresa ao descobrir que seria pai de menina e conta à CARAS Brasil sua relação com a paternidade

"Meu mundo azul foi ficando, aos poucos, cor de rosa". A frase é de MC Guimê (32) que, no último mês, emocionou os fãs ao revelar que será pai de Yarin, sua primeira filha, fruto da relação com a empresária Fernanda Stroschein. Para o cantor, a paternidade já trouxe transformações antes mesmo do nascimento da pequena.

"A cada dia que eu acordo, me sinto mais realizado. Agora, não sou apenas o Guilherme Dantas, o MC Guimê , o noivo da Fernanda... eu sou o pai da Yarin. Nada me abala. Estou firme e forte para continuar trabalhando, focado, evoluindo e crescendo espiritualmente, físico e mental", conta, em entrevista à CARAS Brasil.

O músico recorda que, quando descobriu a gravidez da amada, pensava que seria pai de um menino —que se chamaria Emanuel. Ele conta que estava confiante de que nasceria um filho homem, porém, ao ver a fumaça cor de rosa subindo durante a festa de revelação do gênero, viveu um momento mágico e surpreendente.

Leia também: MC Guimê relembra momento emocionante ao descobrir gravidez da noiva: 'Não imaginava'

"Já amo a Yarin com um amor totalmente diferente, forte demais. Estou muito feliz e ansioso para viver cada experiência com ela. Já estou, com certeza, me imaginando como um ótimo pai", completa ele, que assegura que a paternidade reforçou ainda mais seus laços de fé e de valorização dos pequenos momentos.

"Quero realizar todos os nossos sonhos como família. Tenho fé em Deus que a Iarim trará muitas bênçãos para nós, assim como ela já está trazendo. Passei a valorizar muito mais a minha vida, cada momentinho, o tempo, que é algo que, quando passa, não há como recuperar."

Leia mais em: MC Guimê revela planos para o futuro após pedido de casamento: 'Ter filhos em breve'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MC GUIMÊ EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: