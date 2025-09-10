CARAS Brasil
  Mavie diverte a web ao aparecer com tênis de R$ 1,5 mil de Bruna Biancardi
Bebê / Fofura

Mavie diverte a web ao aparecer com tênis de R$ 1,5 mil de Bruna Biancardi

Bruna Biancardi compartilhou momento divertido da filha Mavie usando seu calçado de alto valor, e cena viralizou entre os seguidores

Izabella Nicolau
por Izabella Nicolau
[email protected]

Publicado em 10/09/2025, às 20h54

Mavie
Mavie - Foto: Reprodução / Instagram

Bruna Biancardi, de 31 anos, encantou os seguidores ao mostrar um momento divertido da filha Mavie, de 1 ano e 10 meses, nesta quarta-feira, 10. A menina, fruto do relacionamento da influenciadora com Neymar, surgiu usando um par de tênis da mãe que ficaram visivelmente grandes para seus pés, o que gerou uma série de comentários bem-humorados na web.

O calçado escolhido por Mavie é o modelo Alo Recovery Pink/White, da marca norte-americana Alo, que recentemente chegou ao Brasil. No site oficial, o par está disponível em diferentes tonalidades, mas não na mesma cor usada por Bruna. O preço chama atenção e chega a aproximadamente R$ 1.555,00.

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com o tamanho do tênis e o contraste entre os pés da menina e o calçado adulto. “Ela já puxando o estilo da mãe”, escreveu um usuário. Outros seguidores destacaram o quanto Mavie cresceu e elogiaram a fofura do registro.

Além de Mavie, Bruna e Neymar são pais de Mel, que nasceu há dois meses. O jogador do Santos também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e de Helena, de 1 ano, filha com Amanda Kimberlly.

Mavie com tênis de Bruna Biancardi
Foto: Reprodução / Instagram

Polêmica recente envolvendo Bruna e Amanda Kimberlly

No mês passado, Bruna Biancardi publicou uma foto de Mavie ao lado da irmã Helena, filha de Neymar com Amanda Kimberlly. Minutos depois, a influenciadora apagou a imagem e afirmou que o fez a pedido da mãe da menina. Amanda, no entanto, desmentiu a versão e compartilhou prints de conversas com Bruna.

Na publicação, Amanda explicou que não pediu para que a foto fosse apagada, mas reforçou que gostaria de ser comunicada previamente antes de qualquer postagem envolvendo a filha: “O que sempre peço é ser avisada antes de qualquer publicação, por respeito e para que eu possa me preparar para os comentários que, infelizmente, muitas vezes são cruéis”, esclareceu.

Leia também: Bruna Biancardi mostra momentos inéditos com as filhas, Mavie e Mel

Izabella Nicolau

Izabella Nicolau é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como Observatório do Cinema e Ultraverso. Escreve sobre cultura, entretenimento e celebridades.

MavieBruna Biancardi
Bruna Biancardi ajuda da gerência de uma marca de roupas e teve um canal no YouTube com uma amiga Bruna Biancardi  

