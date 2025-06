Luan Santana encanta ao mostrar vídeo da filha na praia: 'As perninhas'

Alerta fofura! Filha de Luan Santana e Jade Magalhães, a pequena Serena pisou no mar pela primeira vez junto com o pai; veja

Alerta fofura! O cantor Luan Santana dividiu com o público nesta quinta-feira, 26, um novo registro encantador da filha, Serena, de 5 meses. A pequena, fruto de seu casamento com a influenciadora Jade Magalhães, roubou a cena em seu primeiro contato com o mar durante um passeio na praia.

No registro compartilhado por Luan, a bebê aparece em seus braços enquanto molha os pézinhos na água. Usando um macacão florido e um chapéu branco para se proteger do sol, a herdeira do artista foi filmada balançando as pernas enquanto pisava no mar.

Encantados com o novo vídeo de Serena, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas nos comentários, ressaltando a fofura da pequena. "A nossa mini diva tá crescendo", se derreteu uma fã. "O chapeuzinho, as bochechinhas, as perninhas gordinhas", escreveu outra. "Gente! É muito perfeita", disse uma terceira. "Esse vídeo tem 3 horas?! Não consigo sair daqui", declarou mais uma.

Vale lembrar que, até o momento, Luan Santana e Jade Magalhães ainda não mostraram ao público o rostinho da bebê. Recentemente, o cantor e a esposa contaram que estão ansiosos para compartilhar diversos registros do desenvolvimento de Serena.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou Luan ao portal LeoDias. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou Jade.

Confira o vídeo de Serena na praia:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luan Santana (@luansantana)

Jade Magalhães expõe mudança após dar à luz filha

Recentemente, Jade Magalhães aproveitou um tempo livre para interagir com os seguidores e abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social. Entre os questionamentos, uma pessoa quis saber sobre as mudanças em seu estilo após o nascimento da filha do casal, Serena.

"A maternidade mudou o seu estilo? Tem coisas que você não usaria mais?", questionou a pessoa. "Sinto que a essência do meu estilo continua a mesma, mas com algumas adaptações, passei a priorizar blusas com abertura frontal, não tô usando cropped kk (até porque tá frio né) e se antes eu priorizava o conforto durante o dia a dia, agora acontece ainda mais", iniciou ela em sua resposta.

"Mas o meu conselho é que as mães recentes não se cobrem. Estamos em uma nova fase, novas descobertas e prioridades. Temos uma vida para descobrir novos estilos. A camisa sempre foi e continua uma peça-chave no meu guarda-roupa, quase melhor amiga. Até então não pensei em uma peça que antes usava e agora não usaria", encerrou.

