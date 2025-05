Jade Magalhães expõe mudança após dar à luz filha com Luan Santana: 'Priorizar'

Jade Magalhães, esposa do cantor Luan Santana, comentou sobre as mudanças em seu estilo após o nascimento da filha do casal, Serena

A esposa do cantor Luan Santana, a influenciadora digital Jade Magalhães, aproveitou um tempo livre na manhã desta quinta-feira, 15, para interagir com os seguidores e abriu uma caixinha de perguntas nos Stories de sua rede social. Entre os questionamentos, uma pessoa quis saber sobre as mudanças em seu estilo após o nascimento da filha do casal, Serena, que está com quatro meses.

"A maternidade mudou o seu estilo? Tem coisas que você não usaria mais?", questionou a pessoa. "Sinto que a essência do meu estilo continua a mesma, mas com algumas adaptações, passei a priorizar blusas com abertura frontal, não tô usando cropped kk (até porque tá frio né) e se antes eu priorizava o conforto durante o dia a dia, agora acontece ainda mais", i niciou ela em sua resposta.

"Mas o meu conselho é que as mães recentes não se cobrem. Estamos em uma nova fase, novas descobertas e prioridades. Temos uma vida para descobrir novos estilos. A camisa sempre foi e continua uma peça-chave no meu guarda-roupa, quase melhor amiga. Até então não pensei em uma peça que antes usava e agora não usaria", encerrou.

Jade Magalhães abre caixinha de perguntas - Foto: Reprodução/Instagram

Jade Magalhães falou sobre restrição alimentar

Ainda durante a interação, a influenciadora falou sobre a restrição alimentar que enfrentou após o nascimento da herdeira. "E a sua restrição com alguns alimento por conta da boneca? Como está?", quis saber a pessoa. "Minha restrição acabou em março, um pouco antes de ela fazer 3 meses. Fiz o teste para ver como ia ser e deu certo. Ela ficou bem e eu voltei a comer de tudo", explicou ela.

Vale lembrar que Jade falou sobre o assunto em fevereiro deste ano. "Me alimento bem, da forma mais nutritiva possível. Tirei totalmente a lactose por não estar fazendo bem para a Serena, e isso faz as restrições sempre maiores. PS: já pararam para ver os rótulos? Quase tudo tem lactose/caseína", comentou, na ocasião.

O relacionamento de Jade e Luan Santana

Jade e Luan se conheceram em 2008 e passaram por algumas idas e vindas. Em fevereiro de 2024, Luan e Jade anunciaram a reconciliação durante uma viagem para o México. Em setembro, revelaram a gravidez da primeira filha, que veio ao mundo no final de dezembro. Em novembro, eles oficializaram a união em uma cerimônia intimista.

