Jade Magalhães mostra a filha curtindo o dia na piscina

A influenciadora digital Jade Magalhães encantou ao mostrar que estava aproveitando o dia ensolarado na piscina com Serena, sua filha com Luan Santana

Jade Magalhães encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 25, ao dividir um momento encantador com a filha, Serena, de cinco meses, fruto de seu casamento com o cantor Luan Santana.

A influenciadora digital aproveitou o dia ensolarado para se refrescar na piscina, e nos Stories, postou um registro em que ela e a herdeira aparecem com os pés na água. Jade e Luan ainda não mostraram o rosto de Serena, então na imagem, só é possível ver as pernas e os pezinhos da bebê.

Nesta última segunda-feira, 23, a influencer publicou o clique da filha deitada e apontou a semelhança com o pai. Sem exibir o rosto da herdeira, a influencer somente revelou o look do dia da menina: um body de grife e sapatilhas amarelas, com desenho de maçã, foram os escolhidos para vestir a garota cheia de estilo. "Mini papai", escreveu a famosa.

Confira:

Jade Magalhães com a filha na piscina - Foto: Instagram

Luan Santana revela quando pretende mostrar o rosto da filha pela primeira vez

Luan Santana e Jade Magalhães não escondem o quanto estão felizes desde a chegada de Serena, primeira filha do casal. A pequena, de 5 meses de vida, nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 e ainda não teve o rostinho revelado.

Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor e a esposa falaram um pouco sobre a bebê e contaram que estão ansiosos para compartilharem diversos registros do desenvolvimento de Serena. O casal ainda revelou quando pretende mostrar o rosto da herdeira aos fãs.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou Luan Santana. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou Jade Magalhães. Saiba mais!

