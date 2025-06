Jade Magalhães exibe registro encantador da filha, Serena: 'Meu amor'

A infuenciadora digital Jade Magalhães explodiu o fofurômetro ao dividir um registro encantador de Serena, sua filha com Luan Santana

Jade Magalhães usou as redes sociais nesta terça-feira, 10, para dividir um registro encantador de sua filha, Serena, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com o cantor Luan Santana.

Nos Stories, a influenciadora digital postou um vídeo em que a menina aparece deitada no chão, se arrastando para tentar pegar um brinquedo. Na imagem, a bebê aparece usando um look todo branco e a mamãe chamou a atenção para os pezinhos, que estão sujos.

"Pés sujos de quem tá andando muito kkkk", brincou a famosa. "Hoje usando o presente quentinho que as titias deram. Meu amor", completou ela, que evita mostrar o rostinho da herdeira nas redes sociais.

Serena, vale lembrar, completou cinco meses no dia 28 de maio e na data especial, os papais realizaram uma comemoração intimista com o tema 'circo'. Na imagem postada nos Stories, Jade mostrou que a filha ganhou um bolo em formato de circo, com listras vermelhas e brancas. Além disso, ela exibiu o look que escolheu para a bebê: uma camisa e sapatinhos branco e um macacão vermelho.

Jade Magalhães mostra a filha brincando - Foto: Instagram

Luan Santana revela apelido fofo da filha com Jade Magalhães

O cantor Luan Santana usou as redes sociais na tarde para compartilhar um novo registro de sua filha, Serena, de cinco meses, que é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Jade Magalhães. Na publicação, ele ainda revelou o apelido carinhoso que usa para chamar a pequena: Sese.

Mesmo sem revelar o rostinho da filha, o cantor compartilhou um vídeo em que aparece passeando com ela no colo. Na gravação, a bebê interage com uma parede repleta de prêmios conquistados por Luan. "Sese conhecendo a LS Music", escreveu o cantor. Confira!

