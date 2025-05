Gisele Bündchen faz rara declaração sobre o filho com Joaquim Valente

A modelo Gisele Bündchen abriu o coração e falou sobre seu filho caçula River, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente

A modelo Gisele Bündchen abriu o coração sobre a maternidade e falou sobre seu filho caçula River, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente, que nasceu em fevereiro deste ano. Em entrevista à Vogue França, publicada na última terça-feira, 27, ela contou um detalhe sobre a rotina do pequeno.

Durante o papo, ela contou que o recém-nascido está em uma nova fase. “Agora que meu pequeno dorme a noite toda, estou de volta ao controle da minha rotina ”, detalhou ela, que também falou sobre como a chegada de um filho impacta na rotina do sono.

“Como qualquer mãe de primeira viagem sabe, é incrível como o sono — ou a falta dele — pode mudar tudo. Me sinto muito grata: poder estar em casa com meus filhos e aproveitar cada momento com eles não tem preço.”

A modelo, que também é mãe de Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, do seu antigo relacionamento com Tom Brady, refletiu sobre sua atual fase: “Sou grata por estar onde estou. Sinto que mereço isso”,.

Primeira foto do filho de Gisele Bündchen

No Dia das Mães, a modelo compartilhou em suas redes sociais a primeira foto em que aparece com o filho caçula e admitiu que se afastou das redes sociais para ficar com a família. "Tenho estado silenciosa por aqui mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença".

"Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor para vocês!", completou.

Leia também: Médica analisa o silêncio de Gisele Bündchen após nascimento do terceiro filho: ‘Não devemos julgar’