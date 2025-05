Gisele Bündchen posta primeira foto com o filho caçula no Dia das Mães

Em suas redes sociais, Gisele Bündchen encantou os seguidores ao compartilhar a primeira foto com o filho caçula. Confira!

Em suas redes sociais, Gisele Bündchen sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 23 milhões de seguidores. Porém, a modelo sempre foi bastante discreta quando o assunto é sua vida pessoal.

Neste domingo, 11, que é celebrado o Dia das Mães, a famosa postou a primeira foto em que aparece com o filho caçula River, fruto do seu relacionamento com Joaquim Valente. O bebê nasceu em em fevereiro deste ano.

No carrossel de fotos, Gisele também postou uma foto em que aparece com os filhos mais velhos Benjamin, de 15 anos, e Vivian, de 12, do seu antigo relacionamento com Tom Brady. Gisele, no entanto, optou por não mostrar o rosto do bebê.

"Tenho estado silenciosa por aqui, mas muito ocupada vivendo a vida. Às vezes, os momentos mais lindos não são compartilhados, são simplesmente vividos. Ultimamente, tenho abraçado ritmos mais lentos, conexões mais profundas e a beleza das lições que vêm com a presença. Hoje, no Dia das Mães, sinto especialmente a falta da minha mãe, mas meu coração está cheio. Ser mãe tem sido o meu maior presente. Uma jornada que me ensina, me transforma e me enche de gratidão todos os dias. A todas as mães por aí, o amor de vocês molda o mundo de formas que as palavras não conseguem descrever. Eu vejo vocês. Eu honro vocês. Feliz Dia das Mães! Enviando muito amor para vocês", escreveu ela na legenda.

Presente luxuoso

O ex-jogador de futebol americano Tom Brady decidiu presentear o filho, Benjamin Brady, de 15 anos, com um iten luxuoso e compartilhar o momento por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube.

“Ok, Benny, feche os olhos. E estenda seu pulso para a frente. Não olhe”, disse Tom no registro. O adolescente, que é fruto do antigo casamento do ex-atleta da NFL com a modelo brasileira Gisele Bündchen, ganhou um relógio cravejado de diamantes avaliado em cerca de US$ 3 milhões, o equivalente a R$ 18 milhões.

