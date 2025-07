Gabi Prado anuncia o nascimento de seu primeiro filho com Thiago Gomes

A influenciadora digital Gabi Prado anunciou nas redes sociais o nascimento de José Bento Prado Gomes, seu filho com Thiago Gomes

Gabi Prado usou as redes sociais nesta sexta-feira, 25, para anunciar o nascimento de seu primeiro filho, José Bento Prado Gomes. O menino, fruto de seu relacionamento com o político Thiago Gomes, veio ao mundo no último dia 19.

Em seu perfil oficial, a ex-participante dos realities De Férias com o Ex (MTV) e A Fazenda 10 (Record), compartilhou um vídeo mostrando momentos do trabalho de parto e celebrou o nascimento do herdeiro. "19.07.2025, às 12:11, com 4.200 kg e seus 51 cm. Depois de uma extinção há 65 milhões de anos, nasce a espécie de um Baby Dino mais perfeita que já existiu no mundo", começou.

"Conhecido como José Bento Prado Gomes, o Bentossauro é conhecido por sua fome e sono incessantes e mais ainda por sua destreza em explodir de amor o coração de quem convive com ele. Essa espécie é rara, e seus cientistas fizeram apenas um, podendo assim preservar intactos seus sons que emitem cura e seu toque com suas garras afiadas, que te tiram a mais sincera gratidão já sentida em todo o planeta Terra. Nasceu nosso dinossauro favorito. Com amor, Mamãe, Papai, Cerveja e Dina!", completou o texto.

O anúncio da gravidez

No dia 16 de fevereiro, Gabi Prado, ex-participante do De Férias com o Ex (MTV) e A Fazenda 10 (Record), anunciou que estava à espera de seu primeiro filho com o político Thiago Gomes. A influenciadora digital postou em suas redes sociais um vídeo exibindo sua barriga de grávida e contou que está com quase cinco meses de gestação.

"Que felicidade a minha poder te carregar aqui todos os dias! Estamos com sintomas de breguice e muito amor! Viver é fera demais! De início, não foi nada fácil, mas Deus estava nos preparando para o amor mais sincero e gostoso do mundo! São quase cinco meses com você aqui dentro, e a gente não consegue mensurar a ansiedade de te conhecer! Deusão é tão bom comigo, com a nossa família! (Tu vai ver que família... Suas irmãs não se gostam ainda. A Cleide Cerveja senta o cacete na Dina Sauro, mas acho que, com a sua chegada, elas vão ficar de boa. Elas já ficam deitadas com você e sabem que você vai mandar em todos nós, né?)", disse em um trecho. Veja a publicação!

