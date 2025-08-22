CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bebê
  2. Filho de Justin Bieber completa 1 ano. Veja a foto mais recente do bebê
Bebê / Parabéns!

Filho de Justin Bieber completa 1 ano. Veja a foto mais recente do bebê

Jack Blues Bieber, filho de Justin Bieber e Hailey Bieber, celebra seu primeiro ano de vida nesta sexta-feira; Confira as fotos!

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
por Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 22/08/2025, às 18h05

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Justin Bieber
Justin Bieber - Foto: Getty Images

Jack Blues Bieber, primogênito do cantor canadense Justin Bieber e da modelo Hailey Bieber, completou um ano de vida nesta sexta-feira, 22. A americana aproveitou o momento especial para publicar novas fotos do pequeno em suas redes sociais.

1 ano de você, meu lindo menino. Feliz 1º aniversário, Jack Blues, você é a alegria em pessoa”, escreveu Hailey em seu perfil no Instagram.  A homenagem veio acompanhada de uma música do novo album do artista "Devotion", um feat com Dijon

Hailey Bieber e Jack Blues Bieber Foto: Reprodução/Instagram
Hailey Bieber e Jack Blues Bieber Foto: Reprodução/Instagram

Hailey Bieber e Jack Blues Bieber Foto: Reprodução/Instagram
Hailey Bieber e Jack Blues Bieber Foto: Reprodução/Instagram

A publicação gerou comentários afetuosos e agitou fãs ao redor do mundo. “Feliz aniversário para o nosso pequeno garotinho favorito”, comentou um seguidor. “O bebê mais lindo do muuuundo, um ano de jack blues”, escreveu uma fã.

O casal optou por preservar a privacidade da criança, por isso nunca publicaram alguma foto com o rosto de Jack visível.

Hailey Bieber relata complicações durante parto

Quase um ano após o nascimento de Jack Blues Bieber, em maio, a empresária e modelo Hailey Bieber expôs seu sofrimento durante o parto de seu filho com o ícone dos anos 2010, Justin Bieber. Em entrevista, a mãe detalhou as dificuldades que viveu no momento.

No final da gestação, a modelo sofreu com a perda de líquido amniótico e precisou realizar um parto induzido. “Aquilo foi uma loucura. Não foi divertido. Eles estouraram minha bolsa. Entrei em trabalho de parto e trabalhei por algumas horas. Sem epidural, nada”, disse Hailey sobre suas 18 horas de trabalho departo, em entrevista à revista Vogue.

“Dar à luz foi a coisa mais difícil que já fiz. [...] Eu estava fazendo de tudo. Eu me sentia mais forte fisicamente do que nunca”, contou a modelo sobre sua preparação para o grande momento. Ela acrescentou que, ao longo dos nove meses de gravidez, chegou a fazer ioga, musculação, acupuntura, exercícios respiratórios e entre outras atividades.

Mesmo com a preparação, a esposa de Justin Bieber chegou a ter hemorragia pós parto e sofreu algumas mudanças corporais.

Leia também: Justin Bieber: o que podemos aprender com suas publicações sinceras

Giovanna F Campos sob a supervisão de Priscilla Comoti

Giovanna F Campos é estudante de jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero, apaixonada por entretenimento e literatura.

Justin BieberfilhoHailey Bieber
Justin Bieber Justin Bieber   

Leia também

Família

Alexandre Pires e neto - Foto: Reprodução / Instagram

Alexandre Pires fala sobre como é ser avô pela primeira vez

Visita especial

Camilla Camargo com a irmã, Clara - Foto: Reprodução/Instagram

Camilla Camargo encanta ao mostrar visita da irmã caçula, Clara

Segundo filho

Gabi Luthai fala sobre a gravidez - Foto: Reprodução/Instagram

Gabi Luthai fala sobre nova gestação e surpreende com revelação

Abriu o jogo!

Lucy Ramos fala sobre a maternidade - Foto: Reprodução/Instagram

Lucy Ramos expõe desafios sobre nova fase da filha: 'Muita paciência'

Tradição

Maria Cavalcante e Cristiano Deyvid - Foto: Reprodução/Instagram

Maria Cavalcante e o marido seguem tradição simbólica com a filha recém-nascida

maternidade

Key Alves - Foto: Reprodução/Instagram

Por que Rosamaria? Key Alves revela motivo por trás da escolha do nome da filha

Últimas notícias

Vitor diCastroVitor diCastro denuncia preconceito no meio artístico: 'Tinha que segurar ser gay'
Carlinhos de JesusCarlinhos de Jesus revela sofrer preconceito por ser homem na dança
William e HarryRompimento de William e Harry: astróloga aponta o que separa os irmãos da realeza
CariúchaWeb se choca ao descobrir a idade de Cariúcha após beijo em filho de Gugu
Justin BieberFilho de Justin Bieber completa 1 ano. Veja a foto mais recente do bebê
Sócios-investidores confraternizam o novo INNSiDE São Paulo HigienópolisMeliá Hotels International anuncia o terceiro hotel da marca INNSiDE by Meliá no Brasil
Luiz LiraVencedor do ‘Chef de Alto Nível’ revela o que vai fazer com o prêmio
Fernanda GentilGente como a gente! Fernanda Gentil viaja para ver seus ídolos de perto
Adriane GalisteuSaiba a data de estreia de A Fazenda 17 e quais as mudanças no reality
Rahul Mishra confirmou seu lugar como contador de históriasDesigner transcende a moda para tecer uma narrativa filosófica sobre o amor
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade