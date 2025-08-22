Filho de Justin Bieber completa 1 ano. Veja a foto mais recente do bebê

Jack Blues Bieber, filho de Justin Bieber e Hailey Bieber, celebra seu primeiro ano de vida nesta sexta-feira; Confira as fotos!
Publicado em 22/08/2025, às 18h05
Jack Blues Bieber, primogênito do cantor canadense Justin Bieber e da modelo Hailey Bieber, completou um ano de vida nesta sexta-feira, 22. A americana aproveitou o momento especial para publicar novas fotos do pequeno em suas redes sociais.
“1 ano de você, meu lindo menino. Feliz 1º aniversário, Jack Blues, você é a alegria em pessoa”, escreveu Hailey em seu perfil no Instagram. A homenagem veio acompanhada de uma música do novo album do artista "Devotion", um feat com Dijon.
A publicação gerou comentários afetuosos e agitou fãs ao redor do mundo. “Feliz aniversário para o nosso pequeno garotinho favorito”, comentou um seguidor. “O bebê mais lindo do muuuundo, um ano de jack blues”, escreveu uma fã.
O casal optou por preservar a privacidade da criança, por isso nunca publicaram alguma foto com o rosto de Jack visível.
Quase um ano após o nascimento de Jack Blues Bieber, em maio, a empresária e modelo Hailey Bieber expôs seu sofrimento durante o parto de seu filho com o ícone dos anos 2010, Justin Bieber. Em entrevista, a mãe detalhou as dificuldades que viveu no momento.
No final da gestação, a modelo sofreu com a perda de líquido amniótico e precisou realizar um parto induzido. “Aquilo foi uma loucura. Não foi divertido. Eles estouraram minha bolsa. Entrei em trabalho de parto e trabalhei por algumas horas. Sem epidural, nada”, disse Hailey sobre suas 18 horas de trabalho departo, em entrevista à revista Vogue.
“Dar à luz foi a coisa mais difícil que já fiz. [...] Eu estava fazendo de tudo. Eu me sentia mais forte fisicamente do que nunca”, contou a modelo sobre sua preparação para o grande momento. Ela acrescentou que, ao longo dos nove meses de gravidez, chegou a fazer ioga, musculação, acupuntura, exercícios respiratórios e entre outras atividades.
Mesmo com a preparação, a esposa de Justin Bieber chegou a ter hemorragia pós parto e sofreu algumas mudanças corporais.
