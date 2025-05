Hailey Bieber expõe complicações durante parto do filho com Justin Bieber: 'Assustador'

A modelo e empresária Hailey Bieber contou detalhes sobre as dificuldades que enfrentou no parto de seu primeiro filho, Jack Blues Bieber

A modelo e empresária Hailey Bieber contou detalhes sobre as dificuldades que enfrentou no parto de seu primeiro filho, Jack Blues Bieber, de nove meses, que é fruto de seu relacionamento com o cantor Justin Bieber. Em entrevista à Vogue divulgada nesta terça-feira, 20, ela revelou que teve complicações.

“Dar à luz foi a coisa mais difícil que já fiz”, confessou ela, que se preparou para o parto ao longo dos nove meses com a prática de exercícios respiratórios, acupuntura, ioga, terapia do assoalho pélvico, treinos, caminhadas e musculação. "Eu estava fazendo de tudo. Eu me sentia mais forte fisicamente do que nunca", recordou.

Parto induzido

No entanto, com 39 semanas de gestação, ela começou a perder líquido amniótico e precisou induzir o parto. Para isso, os médicos utilizaram um medicamento que estimula as contrações e um balão de Foley — dispositivo inserido no útero e inflado para ajudar na dilatação do colo uterino.

“Aquilo foi uma loucura. Não foi divertido. Eles estouraram minha bolsa. Entrei em trabalho de parto e trabalhei por algumas horas. Sem epidural, nada", disse ela, que enfrentou 18 horas de trabalho de parto até o nascimento de Jack.

Complicações pós-parto

E Hailey teve hemorragia pós-parto. "O que foi um pouco assustador", relembrou. " Confio minha vida à minha médica. E então eu tive paz, pois sabia que ela nunca deixaria nada me acontecer. Mas eu estava sangrando muito, e pessoas morrem, e esse pensamento passa pela sua cabeça."

Os médicos tentaram medicamentos diferentes para coagular o sangue, mas nada estava dando resultado. " Você começa a ficar um pouco assustada. Eu queria segurar meu bebê. Eu queria estar com ele", confessou ela, que se referiu ao momento em que seu filho foi levado da sala de parto.

Mudanças no corpo

E falou sobre as mudanças em seu corpo após a maternidade. "Quando as pessoas falam em 'voltar ao normal' — de volta ao ponto em que, como meus quadris são mais largos, meus seios estão maiores do que eram antes. Eles não voltaram. E ótimo, eu aceito, mas não é o mesmo corpo que era antes", disse ela.

“Você não é a mesma pessoa que era antes. Você muda da cabeça aos pés. E acho que houve um minuto em que fiquei hiper-​fixada em voltar a ser quem eu era. E então tive que passar por aquela aceitação de que não vou voltar. Então, a questão é como eu quero seguir em frente? Quem eu quero ser ?”, refletiu.

