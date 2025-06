Filha de Luan Santana completa 6 meses de vida e ganha festa temática

Esposa de Luan Santana, Jade Magalhães mostra detalhes da festa de mesversário da filha, Serena, que completou 6 meses de vida

Filha do cantor Luan Santana e Jade Magalhães, a pequena Serena completou 6 meses de vida e ganhou uma festa temática para celebrar a data especial. Nesta sexta-feira, 27, os pais corujas comemoraram o mesversário da garotinha em casa.

O momento teve o tema de Festa Junina, com direito a bolo personalizado e docinhos. Inclusive, a bebê usou um look xadrez para combinar com o tema da festinha.

“6 meses da Sese”, disse a mãe coruja em uma das fotos, revelando o apelido da filha.

Luan Santana ainda não mostrou o rosto da filha

Luan Santana e Jade Magalhães não escondem o quanto estão felizes desde a chegada de Serena, primeira filha do casal. A pequena, de 5 meses de vida, nasceu no dia 28 de dezembro de 2024 e ainda não teve o rostinho revelado.

Em entrevista ao portal LeoDias, o cantor e a esposa falaram um pouco sobre a bebê e contaram que estão ansiosos para compartilhar diversos registros do desenvolvimento de Serena. O casal ainda revelou quando pretende mostrar o rosto da herdeira aos fãs.

"A gente tá com muita vontade de mostrar ela para as pessoas, estamos esperando o momento certo, né?", declarou Luan Santana. "Tem tanta coisa fofa que ela faz, que a gente tem muita vontade de compartilhar, mas eu acho que o momento mais especial para isso vai acontecer, vai ser lindo", acrescentou Jade Magalhães.

Em seguida, o artista se derreteu de amores ao comentar sobre a semelhança da bebê com ele. "Ela tá com os mesmos trejeitos que eu, cara… Eu durmo de perninha cruzada, fazendo um 4. Ela faz igual. Isso é loucura. É Deus. É Deus, né? É Deus, cara, é Deus. E todo mundo tá falando que parece mais comigo também", concluiu Luan Santana.