Filha caçula de Neymar Jr esbanja fofura em nova foto com a mãe

Bruna Biancardi explode o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma foto com a filha caçula, Mel, fruto do casamento com Neymar Jr

Nesta terça-feira, 14, a influenciadora digital Bruna Biancardi agitou as redes sociais ao compartilhar uma foto inédita com a filha caçula, Mel, fruto do casamento com Neymar Jr. A mamãe coruja registrou um momento da rotina da herdeira e deixou todo mundo encantado.

Na foto, a bebê Mel apareceu tranquila após tomar o banho da tarde. Na foto, Bruna mostrou o quanto a caçulinha da família já cresceu nos últimos tempos.

Além de Mel, Bruna também é mãe de Mavie, de 2 anos.

Os detalhes do romance de Neymar Jr e Bruna Biancardi

O relacionamento entre a influenciadora Bruna Biancardi e o jogador de futebol Neymar Jr. é marcado por idas e vindas e exposição midiática.

Linha do Tempo

Início dos Rumores (2021): Eles foram vistos juntos pela primeira vez em agosto de 2021 durante as férias de Neymar em Ibiza, Espanha, mas demoraram a oficializar.

Oficialização (Abril de 2022): O casal confirmou publicamente o namoro em abril de 2022.

Primeira Separação (Agosto de 2022): O primeiro rompimento ocorreu em agosto de 2022.

Reconciliação (Início de 2023): Boatos de reconciliação se fortaleceram na virada de 2022 para 2023, e o casal reatou o namoro em janeiro de 2023.

Anúncio da Gravidez (Abril de 2023): Em abril de 2023, anunciaram a gravidez.

Nascimento da Filha (Outubro de 2023): A filha do casal, Mavie, nasceu em outubro de 2023.

Fim do Relacionamento (Novembro de 2023): Bruna confirmou o fim do relacionamento em novembro de 2023, logo após o nascimento de Mavie, devido a rumores de traição. Ela esclareceu que o vínculo deles se mantém apenas pela filha.

Reconciliação (Meados de 2024 – Não oficial): O casal voltou a ser visto junto em meados de 2024, incluindo o batizado da filha e um flagra em um show, sugerindo uma nova fase de reaproximação.

Gravidez do Segundo Filho: Em 2024, a influenciadora revelou estar esperando a segunda filha com o jogador.

Casamento no Papel: Em 2025, Bruna revelou que ela e Neymar são casados “no papel” (união estável ou civil), mas não havia ocorrido uma cerimônia religiosa ou social.

Pontos de destaque

Traições e Pedidos de Perdão: O relacionamento foi marcado por alegações de traição por parte de Neymar. Uma das mais notórias ocorreu em 2023, durante a gravidez de Bruna, quando o jogador publicou um pedido de desculpas público nas redes sociais, lamentando ter exposto Bruna e admitindo o erro.

Exposição Midiática: Bruna Biancardi frequentemente recebe críticas e comentários negativos por conta das polêmicas do relacionamento. Em declarações, ela afirmou receber um “hate desenfreado e seletivo”, dizendo que é “crucificada sendo que a errada das histórias nunca fui eu.”

