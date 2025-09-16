Carol Peixinho mostra cantinho pronto do quarto do filho: ‘Apaixonados’
Já na reta final da gestação, Carol Peixinho mostra cantinho pronto do quarto de seu filho e de Thiaquinho; ex-BBB chegou ao nono mês e exibiu últimos detalhes para receber Bento
Esperando seu primeiro filho, que se chamará Bento, com o cantor Thiaguinho, Carol Peixinho mostrou que já está com quase tudo pronto para receber o bebê. Já de nove meses, a famosa compartilhou nesta terça-feira, 16, que um cantinho do quarto do herdeiro já está pronto.
A ex-BBB então tirou uma foto do trocador, exibindo que já colocou os acessórios e enfeites do espaço onde trocará fraldas e mudará as roupas do menino. Combinando com os tons escolhidos para o ambiente, os objetos escolhidos foram confeccionados em branco e azul com a inicial de Bento.
Além do nome e elementos do fundo do mar, Carol Peixinho mostrou que na prateleira colocou imagens religiosas para compor a decoração do espaço. “Estamos apaixonados pelo quarto do nosso neném!”, disse a mamãe de primeira viagem.
Ainda nos últimos meses, a influenciadora digital e Thiaguinho mostraram que chamaram uma artista para pintar as paredes do quarto. O casal escolheu o tema de fundo do mar musical. Peixes, baleias, tubarões e outros animais aparecerem tocando instrumentos musicais.
Artista transforma quarto do filho de Thiaguinho e Carol Peixinho
Empolgados pela chegada de Bento, Carol Peixinho e Thiaguinho exibiram detalhes da decoração do quarto do bebê. Com uma arte feita por Ligia Ramos o ambiente foi decorado com elementos do mar e da música —uma união das paixões do casal.
