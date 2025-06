Carol Peixinho exibe barrigão e impressiona: 'Bento gigante'

Grávida de Bento, seu filho com o cantor Thiaguinho, ex-BBB Carol Peixinho exibe barrigão e chama a atenção com tamanho; veja

A influencer e ex-BBB Carol Peixinho compartilhou novas fotos nesta quinta-feira, 05, exibindo sua fase de grávida. Esperando seu primeiro filho com o cantor Thiaguinho, a empresária postou os registros curtindo Fernando de Noronha e chamou a atenção com o tamanho de seu bebê.

De biquíni, a influencer mostrou que está com o abdômen bem redondinho e que Bento não para de crescer. "Aqueles clicks que ficaram no álbum… A última é a minha preferida", contou ela ao exibir os registros.

Nos comentários, os internautas reagiram ao verem o tamanho da barriga da influenciadora. "Bento gigante! Glória a deus", vibraram. "Gravidinha mais linda", elogiaram outros.

Juntos desde 2022, Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram a vinda do primeiro herdeiro no dia 30 de março. Em abril, o casal realizou um chá revelação intimista com a presença de familiares e amigos mais próximos. Na ocasião, eles descobriram que serão pais de um menino.

Angélica não será madrinha do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho

Nas últimas semanas Carol Peixinho e Thiaguinho encontraram Angélica e Luciano Huck. Na rede social, o cantor postou uma foto do momento e a loira repostou o clique em seus stories dizendo que a "dinda ama". Contudo, a apresentadora não será a madrinha de Bento.

Em declaração para o Gshow, a assessoria da ex-BBB esclareceu que a famosa escreveu "dinda" apenas de forma carinhosa, mas, que, por enquanto, o casal ainda não anunciou quem serão os padrinhos do primeiro filho deles.