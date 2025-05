Angélica não será madrinha do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; saiba o motivo

Apesar de ter escrito 'dinda' em foto, Angélica não será a madrinha do filho de Carol Peixinho e Thiaguinho; entenda o que aconteceu

Na tarde deste domingo, 18, Carol Peixinho e Thiaguinho encontraram Angélica e Luciano Huck. Na rede social, o cantor postou uma foto do momento e a loira repostou o clique em seus stories dizendo que a "dinda ama". Contudo, a apresentadora não será a madrinha de Bento.

Em declaração para o Gshow, a assessoria da ex-BBB esclareceu que a famosa escreveu "dinda" apenas de forma carinhosa, mas, que, por enquanto, o casal ainda não anunciou quem serão os padrinhos do primeiro filho deles.

"Eles têm um carinho muito grande pelo Luciano e pela Angélica, mas eles não serão os padrinhos. Na verdade, o repost, acredito que foi mais uma forma carinhosa de demonstrar afeto pelo casal, pelo Bento, que daqui a pouco está chegando. De fato, os padrinhos do Bento ainda não foram anunciados", explicou a assessoria de Carol Peixinho.

E deram mais detalhes sobre a proximidade de Thiaguinho com Angélica: "O Thiago chama a Angélica de madrinha por causa do Fama. Então, o ‘dinda ama’ foi relacionado a essa questão dele ser o afilhado dela na época da participação do programa”, explicou a assessoria de Carol".

Juntos desde 2022, Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram a vinda do primeiro herdeiro no dia 30 de março. Em abril, o casal realizou um chá revelação intimista com a presença de familiares e amigos mais próximos. Na ocasião, eles descobriram que serão pais de um menino.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thiago André (@thiaguinho)

Qual o significado do nome do filho de Thiaguinho?

Recentemente, Carol Peixinho e Thiaguinho anunciaram que estão à espera do primeiro filho. Em um chá revelação intimista, o casal descobriu que terá um menino e também já escolheu o nome. O bebê se chamará Bento.

O nome possui um significado bastante especial. Tem origem no latim "Benedictus" e significa "abençoado" ou "bendito". É um nome que carrega um significado positivo e auspicioso .

Além disso, Bento é muito popular em diversos países como Brasil, Portugal, Espanha e Itália. Logo depois do anúncio do nome do bebê, Thiaguinho contou mais detalhes sobre a escolha.

"Caraca… É um muleke! E com o coração transbordando de AMOR, viemos aqui dividir com vocês o nome da bênção na nossa vida… E o nome dele já carrega todo o carinho e significado que sentimos: BENTO, que significa abençoado! E é exatamente assim que nos sentimos com a chegada dele! Sim, nosso menino BENTO já é muito amado e esperado com toda a alegria do mundo! Que ele traga ainda mais luz para nossa história… Porque só de existir, já transformou tudo por aqui!", declarou o cantor.