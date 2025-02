Bruna Manzon, ex-assistente do 'Domingo Legal', revela gravidez

Ex-assistente do 'Domingo Legal', do SBT, Bruna Manzon revela que está grávida de seu primeiro bebê, fruto de relacionamento de 13 anos

A ex-assistente de palco do Domingo Legal, do SBT, Bruna Manzon, revelou em sua rede social nos últimos dias que está grávida de seu primeiro bebê. Em um relacionamento há 13 anos, a loira postou a novidade e emocionou com os registros.

Jornalista e influenciadora digital, a ex-funcionária da emissora de Silvio Santos compartilhou a notícia com seus mais de um milhão de seguidores ao surgir com uma imagem de ultrassom nas mãos. A mamãe de primeira viagem ainda exibiu a barriguinha.

"E o nosso amor transbordou. 13 anos da nossa história a dois e agora seguiremos a três, com o capítulo mais lindo e especial. No momento em que nos sentimos prontos pra viver esse sonho, rapidamente Deus providenciou, nos mostrando que realmente SEMPRE é infinitamente mais. Viver a benção e privilégio de gerar uma vida é emocionante demais! Só agradecer. Estamos GRÁVIDOS", anunciou a novidade.

Após 12 anos no palco do Domingo Legal, Bruna Manzon anunciou sua saída do programa em 2021. Na época, a moça explicou o motivo de sua decisão para Celso Portiolli. "Minha vida profissional na internet é muito grande, eu me encontrei e consigo me comunicar. Vou me dedicar a isso e a outras coisinhas mais. Vou morrer de saudade", declarou.

Bruna Manzon fez primeiro teste de gravidez na vida

Em sua rede social, a jornalista e influenciadora digital compartilhou a experiência de realizar um teste pela primeira vez na vida e ainda receber a resposta de que está esperando um bebê. "A primeira vez que eu fiz um teste de gravidez na minha vida e meu primeiro positivo. Quem já passou por isso sabe a emoção, o nervoso, a tremedeira e frio na barriga! É uma sensação MUITO louca! E desde esse dia, tudo mudou. E o final da grávida adolescente com 36 anos?", contou.