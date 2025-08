Alexandre Pires recebe R$ 100 mil além do combinado de Faustão. Entenda

No Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, o cantor Alexandre Pires conta história de quando recebeu R$ 100 mil de Faustão

Em meio ao Programa Silvio Santos com Patrícia Abravanel, do SBT, o cantor de pagode Alexandre Pires contou uma história emocionante envolvendo o apresentador Fausto Silva, o Faustão. Acompanhado do filho do apresentador, João Silva, o artista relembrou um acontecimento logo após uma apresentação organizada por Fausto em uma festa privada.

Em um dos quadros do programa, Alexandre comentou que foi contratado para cantar na festa de aniversário de Luciana Cardoso, esposa do apresentador. Após sua performance, que foi muito elogiada pelos convidados, o pagodeiro se assustou ao olhar sua conta bancária, que continha um depósito de R$ 100 mil a mais, além do cachê primeiramente combinado.

Alexandre Pires comentou que, ao perceber o valor absurdamente maior, chegou a conclusão que Faustão teria cometido um erro ao realizar o pagamento. Quando questionou o apresentador sobre o ocorrido, ele recusou a devolução do dinheiro, afirmando ter presenciado uma apresentação espetacular do cantor, por tanto, o valor adicional era em reconhecimento ao talento de Alexandre.

João Silva, que tem a estreia de seu próprio programa no SBT em 9 de agosto, se comoveu com a história contada pelo artista, reconhecendo a importância de Alexandre para o enriquecimento da música brasileira e afirma se orgulhar da relação do pai com o cantor.

Alexandre Pires virou vovô!

O cantor emocionou seus seguidores nas redes, ao publicar fotos do mais novo membro da família, Ravi, seu neto recém-nascido.

Na foto, Alexandre se encontrava com o neném no colo e ao lado de sua filha, Carol Pires, e do genro, Matheus Gomes, além de outros membros da família. “No colinho do vovô!! Obrigado Deus!! Obrigado minha filha Carol Pires, obrigado Matheus Gomes. Jesus abençoe o Ravi e toda nossa família”, publicou ele.

A família recebeu muitos comentários carinhosos dos fãs. “Parabéns a essa família linda e abençoada“, comentou seguidora.

